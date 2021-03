Aún no pudo vacunarse un 20% del personal sanitario de la ciudad y no se sabe cuándo podrán hacerlo.

El Hospital San José ya no cuenta con vacunas -de primera dosis- para continuar con la campaña contra el Covid-19, y hasta el momento no hay confirmación sobre la llegada de más dosis.

Tanto el miércoles -feriado-, como hoy, se vacunó con normalidad a los vecinos que tenían el turno asignado por la Provincia.

“Hemos cumplido con la turnera asignada, no hubo inconvenientes, a pesar de algunas versiones maliciosas al respecto”, destacó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi.

“Acá el problema no son los turnos, es la falta de vacunas. A pesar de los anuncios y la épica que se intenta mostrar, hay aún un 20% del personal de salud que no pudo vacunarse, y que no sabe cuándo podrán hacerlo”, resaltó y confirmó que el feriado se vacunó de 8 a 12 y este jueves de 8 a 17.

“Hemos visto que han llegado vacunas a otros puntos de vacunación de la ciudad, pero al hospital no”, finalizó la secretaria.