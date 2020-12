Por: Rosalía Costantino... Las negociaciones con las telefónicas continúan y ahora el Ejecutivo no descarta autorizar ese porcentaje de incremento, pero pretende que se aplique en cuotas.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) mantiene arduas negociaciones con las telefónicas que presionan por un aumento, en una sola cuota, entorno al 20% en enero, una vez que concluye el congelamiento de las tarifas el 31 de diciembre.

Tras el DNU 690 del presidente Alberto Fernández y ratificado por el Congreso en septiembre, las compañías de telecomunicaciones no pudieron aumentar los planes un 11%, promedio, como había comunicado en agosto y tuvieron que mantener las tarifas sin cambios hasta fin de año. Además, no pueden cortar el servicio de los usuarios que por la crisis y la pandemia de coronavirus se quedaron sin ingresos y no abonan los planes.

Pero el DNU también definió a las telecomunicaciones como un "servicio púbico, esencial y de competencia", lo que significó que el Estado intervendrá en el rubro regulando los precios. Es decir, se aplica un sistema similar al que ya existe con las prepagas, para intentar evitar abusos con los clientes y aumentos desmedidos, algo que no necesariamente viene funcionando bien en el caso de la medicina prepaga.

En 2019, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de la Salud autorizó 8 subas de los planes de las prepagas, que acumularon un alza ese año del 69%, 15 puntos por encima de la inflación general de precios en el último año de la gestión de Mauricio Macri.

Con los planes de internet, cable y celular pasó algo similar en 2018 y 2019, con incrementos muy superiores al costo de vida que informó el Indec, pero en esos casos las empresas no estaban reguladas y podían aumentar a su criterio.

Ahora, lo que la gestión de Alberto Fernández pretende con el DNU es que no ocurran más abusos de las telefónicas e incrementos desproporcionados. Es por eso que el Enacom está trabajando en la reglamentación de ese decreto además de que es el encargado de fijar un tope de aumentos para el servicio, a través del cual luego las compañías pueden ajustar sus planes.

Claro está que el incremento que autorizará el Ejecutivo surgirá tras el análisis con las empresas, a quienes escuchan sobre sus argumentos para los aumentos que pretenden aplicar.

Ayer, este portal adelantó el pedido que están haciendo las telefónicas al Gobierno y la comunicación que incluso ya trasladaron varias de ellas a sus clientes, y desde el Enacom habían asegurado que no se autorizaría una suba del 20%.

No obstante, las negociaciones cambian minuto a minuto. Por estas horas, el eje central de las discusiones, según supo este portal, está centrado en que las empresas quieren aumentar de una sola vez un 20%, algunas como Personal y Cablevisión piden 20,9%, y el Gobierno podría habilitar ese incremento, pero quiere que el ajuste sea gradual.

Una de las opciones que se baraja es autorizar la suba del 20% en 3 cuotas mensuales y seguidas, pero no es la única, confiaron fuentes de las negociaciones a este portal. También se busca poner como tope un porcentaje menor, escalonado, o de una sola vez.

Ayer, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo.

"Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes