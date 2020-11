Por Arq. Silvia Irene Baccino.... El presidente de la República Dr. José Figueroa Alcorta inauguró oficialmente el servicio de ferry-boat el 29 de mayo de 1908 uniendo, de este modo, las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. En el acto, los discursos estuvieron a cargo de: el Dr. Norberto R. Fresco, representante de los ferrocarriles entrerrianos; el Dr. Faustino M. Parera, gobernador de Entre Ríos y el presidente de la Nación. Luego, la comitiva oficial realizó un viaje por el Paraná en el ferry - boat “Lucía Carbó”, que fue el primero llegado al país.

La Avenida Costanera Sur de la ciudad de Zárate es un buen mirador desde el cual es posible apreciar dos obras de avanzada cada una en su tiempo y cuya construcción, con setenta años de diferencia, tuvo por objetivo la vinculación de la Provincia de Buenos Aires con la región mesopotámica y países limítrofes. En ambos casos también Zárate, debido entre otros factores a su situación geográfica, fue la elegida para la realización de tales obras: el servicio de ferry- boat en 1908 y el Complejo Zárate Brazo Largo en la década de 1970.

Si bien el servicio de ferry-boat se inaugura en 1908, es preciso remontarnos hasta el año 1888 cuando se produce la llegada a Zárate de una nueva línea de ferrocarril (la primera lo hizo en 1885), que salía de la estación Chacarita (Buenos Aires) arribando a nuestro pueblo en el kilómetro 94,800, donde se emplazó la primera estación.

Eran tranvías cubiertos arrastrados por una yunta de caballos que, años después, fueron reemplazados por pequeñas locomotoras a vapor. Su denominación original era Trainway Rural a Vapor cambiando, poco después, por Ferrocarril Central Buenos Aires (F.C.C.B.A.). Hacia 1905, el Senado Nacional aprobó el proyecto que acordaba a la empresa de Ferrocarril de Entre Ríos el derecho para cruzar con sus trenes las islas y el Río Paraná, formalizándose, poco después, un acuerdo con el F.C.C.B.A. a fin de llegar a Buenos Aires.

La concreción de este proyecto, de gran magnitud y transcendencia económica para Buenos Aires, poblaciones del litoral y países limítrofes, implicó la realización de importantes obras: construcción de muelles, de ferry-boat, extensión de vías, terraplenes y significativas mejoras en el material rodante.

Zárate jugó un rol destacado en este proyecto regional. Fueron construidos la Estación Zárate Alto (hoy Dirección de Cultura y Terminal Provisoria de transporte automotor, en Avda. Mitre y calle Alem) con su correspondiente playa de maniobras, la Estación Zárate Bajo y el muelle del ferry-boat a orillas del Río Paraná de las Palmas realizándose, además, la extensión de vías férreas necesarias para llegar al mismo desde la primitiva estación.

EI 15 de marzo de 1908 se realizó el primer viaje entre la estación Zárate Bajo y la estación Ibicuy de Entre Ríos, atravesándose el Paraná de las Palmas en el ferry “Lucía Carbó”.

El servicio de ferry-boat fue oficialmente inaugurado el 29 de mayo de 1908, con la presencia del Presidente de la República, Dr. José Figueroa Alcorta, su numerosa comitiva y el Gobernador de Entre Ríos, Dr. Parera, quien arribó al muelle en el “Lucía Garbó”, el primer ferry, de 1682 toneladas que llegó al país.

Este proyecto de integración regional, vigente durante setenta años (hasta la habilitación del Complejo Zárate-Brazo Largo) posibilitó la comunicación de cargas y pasajes entre los países limítrofes, la Mesopotamia y Buenos Aires imprimiendo, al mismo tiempo, un notable impulso a la industria y comercio local. Las embarcaciones efectuaban el transporte de cargas y pasajeros entre los puertos de Zárate e Ibicuy, recorriendo diariamente una distancia de 82 kilómetros.

“Lucía Garbó”, “María Parera”, “Carmen Avellaneda”, “Delfina Mitre”… son algunos nombres de los ferrys que integraron este sistema de transporte y que formaron parte del paisaje ribereño de varias generaciones de zarateños.

Por Resolución N° 1087 del Concejo Deliberante de Zárate, de fecha 19 de octubre de 2000, se declaró de interés municipal para preservarlos como patrimonio cultural e histórico a los restos del muelle del embarcadero del ex ferry-boat del ex ferrocarril Urquiza, situado en la ex estación Zárate Bajo, en las costas del Río Paraná de las Palmas, considerándolo "parte viva de la construcción de nuestra identidad como comunidad, dado que a lo largo de 70 años de vida muchos trabajadores ferroviarios efectuaron su aporte para contribuir a la grandeza de nuestra Nación...

Por Ley N° 13.222, sancionada el 7 de julio de 2004 fue declarada “Sitio Histórico Provincial la estructura del embarcadero del ex Ferry-Boat del ex Ferrocarril Urquiza, ubicado en la ex estación Zárate Bajo, a orillas del Río Paraná de las Palmas, en la ciudad de Zárate, partido del mismo nombre”.

Hoy el muelle del ferry-boat, aún en pie pero en avanzado estado de deterioro, forma parte del patrimonio histórico cultural que nos legaron quienes nos precedieron y que tenemos la enorme responsabilidad de atesorar para las generaciones futuras.

