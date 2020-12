Martín Goicoechea, responsable de la firma "Pepe Petardo", dialogó este mediodía con Enlace Crítico y explicó lo sucedido el 24 de Diciembre en uno de sus locales céntricos.

"Cuando llego al local me encontré con un megaoperativo. Se empezó un procedimiento de inspección en un lugar donde había mercadería sin ruido" señaló Goicoechea.

Y agregó: "cumplíamos con todas las condiciones de seguridad. Mandamos una solicitud de inspección exhaustiva, el 28 de Diciembre por la mañana se realizó un acta contradiciendo todo lo que había sucedido en su momento, por lo tanto hoy 29 de Diciembre se levantó la clausura".

"Esto nos tomó por sorpresa, tengo más de 15 años en el rubro y siempre tenemos las mismas inspecciones. Hay muchas cosas que ya son irreversibles... el daño comercial, la difamación de la marca registrada. Mi rubro no me lo tomo a la ligera. Tengo muchísima responsabilidad" subrayó.

Sobre el cierre se refirió a la nueva ordenanza de pirotecnia no sonora: "desarrollaron una nueva ordenanza en la que no participamos, nos ajustamos con tres o cuatro días de anticipación y con mucha mercadería comprada. Nunca vendió algo fuera de norma. No se cual es el conflicto de las personas con nosotros, que acosan e intimidan, maniobras no muy felices hacia los comerciantes y hacia mi persona".

DOCUMENTACION QUE ADJUNTO MARTIN GOICOECHEA