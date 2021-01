El Comisario Diego Enriquez dejó de ser este viernes el titular de la Comisaría 1ra de Zárate. Según pudo saber este medio, en las próximas horas también habrá movimientos en la Comisaría 2da de Lima y en la dependencia de la Policía Local.

"El motivo de la presente es para informar que la superioridad dispuso mi relevo de la seccional Primera de Zárate para el día 29 de Enero de 2021 a las 10.00 hs. Desde ya muy agradecido con todos (personal, funcionarios, vecinos, y demás)" señaló en un comunicado.

Y agregó: "he brindado todo lo humanamente posible en la función, y siempre conté con la ayuda de Dios, que fue mi principal sostén. Me queda un buen recuerdo como titular, y más aún con las personas que la función me hizo conocer".

"Todo camino tiene su principio, y también su final. No tengo más que agradecimiento. Saludos cordiales. Comisario Diego Andrés Enriquez" completó.