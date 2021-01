El Colegio de Abogados Zárate Campana que preside el Dr. Marcelo Fioranelli, brinda el servicio de inscripciones fuera de término para aquellas personas que, tras su nacimiento, nunca solicitaron su Documento Único de Identidad.

Para conocer en detalle el servicio y las características que tienen los casos en cuestión, entrevistamos a la Dra. Micaela G. Salomoni, Integrante del equipo de profesionales del CAZC que lleva adelante la tarea.

¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?

El servicio está destinado a regularizar la situación registral de las personas en situación de vulnerabilidad en relación a su derecho a la identidad, mediante un servicio de consultoría gratuita, y de corresponder de patrocinio jurídico gratuito, en relación a trámites judiciales o extrajudiciales según corresponda al caso concreto.

En la mayoría de los casos que manejamos los interesados no tienen asentada la inscripción de su nacimiento ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas, lo que impide que puedan tramitar sus Documentos de Identidad.

En otros casos tienen la inscripción de su nacimiento, pero por diferentes motivos no cuentan con requisitos necesarios para que se les expida una copia de su Documento.

Esta situación de falta de documentación genera que las personas se encuentren es un estado constante de necesidad y vulneración que las afectan en forma transversal, tanto en lo personal como familiar, ya que no pueden acceder a sus títulos secundarios, no pueden registrar la filiación de sus hijos, no pueden acceder a empleos registrados, tampoco pueden acceder a beneficios de la seguridad social (ANSES) ni ellos ni sus hijos, entre otros.

¿CÓMO Y CUANDO SURGIÓ LA INICIATIVA?

Ante la creciente consulta de personas en esta situación recibida en las diferentes salas de nuestro colegio, se planteó la idea de trabajar sobre esta temática de una forma más especializada, esto en un principio sólo se implementó en la sala del colegio de Campana. Para luego en 2017 extenderse a la sala de Zárate. Para poder llevarlo adelante se suscribió un convenio de colaboración entre nuestro Colegio de Abogados, el Municipio de Zárate y la Facultad de derecho Lomas de Zamora, por medio del cual se asumió el compromiso de realizar desde cada una de estas instituciones los aportes necesarios para dar respuesta a esta problemática, que afecta a muchos y que hasta un tiempo atrás estaba invisibilizada. De esta manera en forma conjunta se presta a la comunidad un servicio de gran valor.

¿CUÁLES SON LAS SITUACIONES CON LAS QUE TE ENCONTRÁS A LA HORA DE REALIZAR EL TRÉMITE?

No todos los casos son iguales.

Muchas veces la persona cuenta con la constancia de parto -es el instrumento en que obstetra entrega a la mujer luego del parto y donde se deja constancia las circunstancias del alumbramiento-, en otros casos no cuentan con esta constancia por ser partos domiciliarios, desconocer el lugar en que tuvo lugar el nacimiento, otras veces el nosocomio ya no existe, otros. La diferencia entre estas dos circunstancias es que en la segunda es necesario que se practique pericia de ADN entre el no identificado y su madre o padre.

Otras veces la persona no puede renovar su DNI por no contar con las actualizaciones anteriores y en consecuencia se le solicita copia actualizada de su acta de nacimiento, en este punto hay personas que desconocen donde el mismo se haya registrado, incluso hemos tenido casos en los cuales estaban convencidos de que no contaban con acta de nacimiento y luego descubrimos que incluso habían tenido documento, en estos casos, siempre que se puede se resuelven de forma extrajudicial.

Muchas veces nos encontramos con que dentro de un mismo grupo familiar son varias las personas que se encuentran indocumentadas, otras veces que aquel que necesita de la asistenta que brindamos no sabe leer y/o escribir, desconocen muchos de sus datos, otras veces pasa que han utilizado desde muy pequeños apellidos diferentes al de sus progenitores, entre otras muchas situaciones.

¿CUÁNTOS CASOS FUERON ABORDADOS?

Hasta hoy en Zárate son 18 los casos judicializados, de los cuales 5 se encuentran terminados y las personas ya tienen sus D.N.I., dos más están a la espera de sentencia y el resto está en pleno trámite. Además, tenemos 5 casos más en etapa extrajudicial y 3 derivaciones directas a trámites administrativos.

En Campana hay 10 casos judicializados de los cuales 4 se encuentran terminados.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA MEDIDA ADOPTADA POR EL GOBIERNO?

En la actualidad existen dos herramientas muy importantes para resolver esta problemática, la primera de ella es un decreto nacional que habilita a realizar la inscripción del nacimiento en forma tardía hasta los 18 años, esto es importante ya que de poder aplicarse no es necesario iniciar un proceso judicial para obtener la identidad de la persona, en este caso se inicia un trámite administrativo ante el mismo registro civil y no se requiere la intervención de asistencia letrada. Aunque resulta una herramienta sumamente eficaz para quienes se entran en ese rango de edad, posee una limitación en el espacio temporal, toda vez que la aplicación del decreto tenía una vigencia de un año y se prorrogó por un año más, por lo que en la actualidad se encuentra vigente, pero dejará de ser aplicado desde mediados de Marzo del entrante 2021, salvo que se vuelva a prorrogar su vigencia, circunstancia que se desconoce actualmente.

La segunda herramienta que es muy nueva, fue anunciada en Octubre pasado por las autoridades Nacionales. Consiste en un Certificado de Pre-Identificación (CPI), este instrumento está destinado para personas que no tienen inscripto en su Nacimiento y que hayan nacido dentro del territorio Argentino sin importar su edad; el mismo tiene una duración de 6 meses desde su expedición prorrogable una vez por otros 6 meses más, sólo en aquellos casos que la persona demuestre que se encuentra en trámite la regularización de su situación.

Su tramitación debe efectuarse ante el registro de las personas con turno previo, una vez iniciados se efectúa una carga en el sistema de registro biométrico (foto y huellas) y se cargan los datos biográficos (datos declarados) por la persona, en ese marco se va a pedir informes al registro Nacional y Provincial de las personas para verificar la falta de inscripción, a su vez se va a solicitar informe al Registro de Antecedentes penales y verificación con datos cargados en la dirección de Migraciones. Aproximadamente dos semanas después el interesado recibe su Certificado.

Este Certificado no reemplaza al documento de identidad, sólo certifica que su portador carece del mismo.

Es de suma importancia su implementación ya que permite a su portador que se le reconozcan determinados derechos (que antes no tenían) durante el plazo de su vigencia, como poder gestionar AUH (Asignación Universal por Hijo). Además, la información recaba en dicho trámite servirá como prueba para los procesos judiciales y administrativos iniciados o a iniciarse.

Actualmente su puesta en funcionamiento no se encuentra reglamentada, por lo que hasta la fecha dicho trámite no puede iniciarse a nivel Nacional, asimismo también falta que la provincia de Buenos Aires adhiera a su implementación, cuestiones que entiendo se irán resolviendo en el corto plazo. De igual manera celebramos el lanzamiento de la iniciativa y esperamos ansioso su efectiva puesta en funcionamiento, ya que resulta una herramienta sumamente importante para la sociedad toda, teniendo en cuenta, además, que es la primera vez que se busca tener un real conocimiento de la cantidad de personas afectadas por esta problemática, quienes a sus vez por las características del conflicto resultan ser de muy bajos recursos.

¿COMO DEBE PROCEDER UNA PERSONA QUE NO POSEE D.N.I. PARA CONTACTARSE CON EL COLEGIO?

Los interesados en este tipo de trámite pueden contactarse con cualquiera de las salas del Colegio ya sea en forma personal, telefónica y/o por mail según lo desee, de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs:

• En Zárate, calle Belgrano 1474, Tel: 03487-430743 ó 445604, correo electrónico cazczarate@cabletel.net.ar.-

• En Campana, calle Luis Costa N° 786, Tel: 03489-431673, correo electrónico secretaria@cazc.org.ar.-