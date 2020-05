La Municipalidad de Zárate informa que durante la jornada se realizó una importante reunión, en la que participaron el intendente Osvaldo Cáffaro, secretarios del ejecutivo municipal, con representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, directivos de la empresa Papelera del Plata (Softys) y miembros del sindicato Papelero.

En este encuentro, se trató sobre la situación que es de público conocimiento, en el marco de la emergencia sanitaria. Las autoridades municipales confirmaron el aislamiento preventivo de los trabajadores de la planta que opera en el área industrial del partido.

El Secretario de Gobierno del Municipio de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray, dijo, que “al confirmarse un caso positivo de un trabajador de Papelera del Plata, se activó el protocolo correspondiente. Que fue llevado adelante por la autoridad sanitaria de nuestro partido, se le pidió información a la compañía, quien suministró bastantes datos, pero que no alcanzaron para permitir que siga operando. Por lo tanto, con el objetivo de priorizar la salud y la vida de los vecinos, el intendente Cáffaro, dispuso por el momento, el cese de las actividades de la empresa”.

La reanudación del trabajo, “dependerá de cómo evolucione la situación y que no haya nuevos infectados. Queremos ser muy claros, aquí se buscar preservar la vida y la salud de la gente, y este tipo de decisión, marca la línea que pretende el intendente. Debemos ir por el camino seguro y necesitamos despejar todo tipo de dudas. Este tipo de acciones se trasladarían a otras empresas, si es que se confirman nuevos casos de COVID-19, donde deberán suspender las actividades para preservar a los trabajadores que estuvieron en contacto con esa persona”, agregó Arroquigaray.

Por su parte, la Secretaria de Salud, doctora Rosana Núñez, comentó, que “desde anoche que la compañía nos facilitó una lista de trabajadores, fuimos a sus domicilios para realizar el seguimiento epidemiológico, y confirmamos a 77 personas que quedaron aisladas en sus hogares. Hablamos con los directivos de Papelera del Plata y su jefe médico, y le dimos prioridad, a las personas que tuvieron un contacto estrecho con el trabajador contagiado. De hecho, nos encontramos con otros compañeros que estuvieron cerca, y no estaban en la lista inicial que comunicó la compañía, y también quedaron aislados”.

Mientras que Leonel Soto, Secretario de Desarrollo Económico y coordinador del Programa de Control de Industrias y Puertos, precisó, que “debemos ser contundentes en este tema, y mantener el monitoreo en las plantas fabriles”.

Hacía un mes que en nuestro partido no había casos positivos, igual hay que decir que la persona infectada, reside en Baradero. Por lo que el Comité de Crisis, ante la duda, debe priorizar la salud de la gente, por sobre lo productivo y económico. Le informamos a la población, que, hasta no tener mayores certezas, Papelera de Plata, no podrá volver a operar”.

“Había algunos grises entre lo que dijo la empresa y el sindicato, y como Estado municipal, el intendente Cáffaro, decidió rápidamente el cese preventivo, en beneficio de todos los trabajadores y la población. Desde ahora en adelante, y estando en la puerta del pico de la pandemia, vamos a priorizar el cuidado de nuestro pueblo y nuestros trabajadores”, concluyó Soto.