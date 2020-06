La diputada provincial Patricia Moyano dio su parecer acerca de la actualidad local y provincial en una entrevista radial a un medio de la ciudad.

Acerca de la actividad legislativa, la diputada señaló que continúan las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. “A partir del positivo del diputado provincial Campbell se volvieron a tomar más controles en la cámara. Veníamos ampliando de a poquito, pero bueno, esta semana se definió que las autoridades de las comisiones no tienen que estar en la cámara, sino que tienen que trabajar de forma remota. Es irónico porque en principio fueron los diputados del bloque de Juntos por el Cambio los que pedían flexibilización y hoy dan marcha atrás por los contagios. Tiene que ver con lo que dijo el presidente, que el virus no viene a nosotros sino nosotros al virus. Entonces quedó bien claro que eso es parte de lo que tenemos que hacer. No exponernos, ya que el virus se traslada porque las personas se movilizan. Es literal, uno se moviliza y pone en riesgo a la persona y su entorno, el trabajo, la familia, los adultos y niños”.

Además, la legisladora se refirió a los reclamos de la oposición por las versiones cruzadas acerca de la ocupación del sistema sanitario privado. “Hay un sector de la política, en este caso del bloque de Cambiemos, que está mirando desde su casa con calefacción cómo otros, que sí tienen responsabilidades de gobierno, le buscan la vuelta. Son los mismos actores que están poniendo la crítica los que piden la flexibilización. Pido flexibilización y después te critico si digo que hay un noventa porciento de ocupación, que es un dato real”.

“Hoy estamos en alarma. Por eso el intendente sigue con la campaña de control. En estos momentos se está trabajando en los sectores de nuestra comunidad más desprotegidos.Tenemos que tomar consciencia de que el virus hoy está saliendo de la puerta de nuestra casa”.

“Hay que ser muy responsables. Más allá de que el Estado en sus distintos niveles pueda accionar, tiene que haber una cuota de responsabilidad ciudadana. Hay cosas que por el momento no podemos hacer, como ir a reuniones de amigos o familiares. No es volver a la fase 1 desde los distritos, es volver cada uno personalmente a la fase 1. El domingo viene el día del padre y vamos a tener que celebrarlo de otra manera. Lo mejor que podemos hacer por nuestros padres es cuidarlos. Y lo único que por el momento lo garantiza es quedarnos en nuestras casas”.