La Ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. Escribí en Facebook el día del debate: "Una ley que otorga un derecho no genera una obligación de hacer lo que permite. Algunas personas se opusieron a la ley de divorcio y a la ley de matrimonio igualitario. Ni la primera obligaba a divorciarse ni la segunda a casarse en condiciones que quienes se casan no desean.Hoy se discute en la Cámara de Diputados el derecho a interrumpir legalmente el embarazo. Se trata de un problema de sanidad. Esta ley no instala el aborto. El aborto ya existe hace muchos, muchos años. En determinados niveles sociales haciendo que no se sepa, que se mantenga oculto, y en condiciones de cuidado para la mujer que aborta y generando ingresos para quienes la atienden. En niveles sociales que no tienen esa posibilidad económica existe de manera cruel, sin las mínimas condiciones sanitarias y poniendo en riesgo la vida de la mujer (muchas veces adolescente) que aborta. Evitando la promulgación de la ley, lamentablemente no se salvan las dos vidas, muy frecuentemente se pierden ambas vidas.

Educación sexual para decidir.

Anticonceptivos para no abortar.

Aborto legal para no morir.

QUE SEA LEY".

Considero que por una cuestión de honestidad, debía explicitar mi posición antes de transmitir las siguientes reflexiones que tienen exclusivamente por objeto a la República Argentina.

1) Desde mi posición "verde" en este asunto, comprendo y respeto sincera y profundamente a quienes, por diferentes motivos, se ubican el el lugar "celeste". Estamos hablando de algo muy difícil. Las personas que sustentan la línea "verde" no son asesinas de niños/as y las que sustentan la línea "celeste" no necesariamente son negadoras de todos los derechos de las mujeres, ni personas que consideran que las mujeres sólo tienen que criar niños/as y atender al marido y la casa. Éstas son posturas reduccionistas y los reduccionismos fácilmente se deslizan al fanatismo. El gran escritor israelí Amos Oz, fallecido no hace mucho, trabajador incansable por la paz entre israelíes y palestinos, escribió: "En mi mundo, la expresión 'llegar a un acuerdo, a un compromiso' es sinónimo de vida. Y donde hay vida hay compromisos establecidos. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es integridad, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es idealismo, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es determinación. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo es fanatismo y muerte (...) Si hay un mensaje metapolítico en mis novelas, siempre es un mensaje, de una u otra manera, sobre cómo llegar a un compromiso doloroso y la necesidad de elegir la vida descartando la muerte, la imperfección de la vida descartando las perfecciones de la muerte gloriosa." (AMOS OZ, "CONTRA EL FANATISMO"). Verdes y celestes tenemos un país en común que necesita de todas las personas de buena voluntad para salir del pozo contaminado en el cual hace ya demasiado tiempo que estamos sumergidos. Más allá de colores y partidismos somos humanos y por eso semejantes entre nosotros. Toda diferencia es una diferencia entre semejantes.

2) Cuando se discute y se debate la ley en cuestión, estamos ya debatiendo un síntoma, en este caso un síntoma social. Cuando debatimos esta ley lo hacemos a partir de lacerantes desigualdades: entre varones y mujeres; entre sectores económicamente poderosos, medios y carenciados; entre personas con acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y personas que no; entre otras. El patriarcado atraviesa transversal y transhorizontalmente a la sociedad, existiendo el maltrato a la mujer, con el femicidio como máxima expresión, en todos los niveles sociales. Es un grave problema que debemos intentar resolver, junto con otras grandes y destructivas injusticias. Mujeres como Alicia Moreau y Julieta Lanteri lucharon denodadamente por los derechos de las mujeres al mismo tiempo que denunciaron otras dolorosas desigualdades sociales y actuaron en consecuencia. Cuando se debate un síntoma, la decisión que se tome siempre adolecerá de fallas. Quienes estemos de acuerdo con esto deberíamos propugnar para que se pongan en cuestión, con voluntad de cambio real, las raíces de los problemas. En el asunto que motiva este artículo, muy probablemente, una sociedad justa y equitativa, una educación sexual seria, profunda y para todos y el acceso posible a los anticonceptivos (tanto desde el punto de vista económico como en lo que respecta a la no injerencia de prejuicios y al acceso a la información necesaria) tranquilizarían notablemente (aunque tal vez no anularían) la urgencia imperiosa de una ley destinada a posibilitar la interrupción voluntaria (que muchas veces más que a la voluntad responde a una necesidad desesperante) del embarazo.

3) Estoy de acuerdo con la Educación Sexual Integral. Pero creo que habría que ser muy cuidadosos en la selección y formación de las personas que la llevarían a cabo. Nadie puede transmitir fehacientemente aquello de lo que no está convencido. Digitalmente (por medio de palabras) dirá lo que se le dice que diga. Analógicamente (tonos de voz, gestos, ademanes, postura corporal) transmitirá aquello que verdaderamente siente y piensa, que puede colisionar con lo que dice. El vínculo transferencial (la comunicación de inconsciente a inconsciente que tan profundamente estudió Freud), que es muy especialmente captado por los niños, se impondrá haciendo prácticamente estériles las palabras pronunciadas para "cumplir" con los requerimientos del protocolo curricular.

4) Tenemos mucho para pensar, reflexionar, debatir y hacer, profundizando y actuando sobre los orígenes de los problemas que hacen de nuestro país un lugar de sufrimientos extremos, de inequidades vergonzantes, de situaciones que deberíamos reconocer como inhumanas.