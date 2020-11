Como adelantamos, en los últimos días los habitantes de las localidades de la zona norte del Río de la Plata y del Delta del Paraná como Tigre, San Fernando, San Isidro, Zárate y Campana amanecieron con una sorpresa, el agua que baña sus costas presentó una intensa coloración verde y las autoridades están investigando pero alertaron los peligros de consumirla o bañarse.

Especialistas de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires explicaron que “hay una gran probabilidad de que se trate de una floración natural de cianobacterias”.

Las floraciones de las cianobacterias tienen un amplio rango de impactos a nivel ambiental, sanitario y social. Este fenómeno es producto de una bajante importante del río Paraná, lo cual junto a otras condiciones, como las altas temperaturas, favorece el crecimiento de cianobacterias.

Desde Ada aseguraron que no se trata de un hecho aislado, sino que es un “fenómeno que se está reportando en otras provincias aunque, en este caso habría comenzado en el Paraná y llegado aguas abajo”.

Un equipo técnico del Organismo se embarcó junto a personal del municipio de Tigre en la zona del Delta para realizar una inspección ocular y tomar muestras a partir de las cuales se pudo informar que se sospecha de una cianobacteria llamada “microsistis”, que produce toxinas intracelulares, por lo que se recomienda no utilizar el agua para consumo, para duchas ni para actividades recreativas. Durante la recorrida se observó que existen zonas en las que estos organismos se acumulan formando manchas verdes espesas, y áreas donde ya no se han visualizado o sólo se observan en poca cantidad, esto puede ser atribuido a la acción del viento.

En cuanto a los parámetros in situ (pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto) se observó que -en general- el oxígeno disuelto es bajo, lo que también potencia el crecimiento de estos organismos.

Cabe destacar que este es un fenómeno natural y que se prevé que se repita frecuentemente en los próximos meses, ya que no se pronostica un verano lluvioso y por consiguiente tendremos bajantes en los cursos de agua, por lo que las recomendaciones son, además de no consumir el agua, no emplear métodos caseros de potabilización como hervir el agua o hacerle desinfección química.

Imágenes gentileza Barómetro Zárate