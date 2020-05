Una vecina del barrio "La Florida" de Zárate, en contacto con nuestra Redacción, quiso agradecer la rápida acción del Municipio ante su diagnóstico de Dengue positivo.

"El día 20 de mayo me dio dengue positivo y el 22 fui internada en la Clínica de Olivos de donde me dieron de alta el 25", relata la vecina.

"Informamos a nuestros vecinos de La Florida para que estuvieran al tanto que en el barrio había Dengue y pudieran cuidarse. La verdad se portaron de 10, todos poniéndose a disposición nuestra y hablando con sus respectivos contactos para agilizar la fumigación", remarcó.

"Cómo vimos que desde el Municipio no se habían contactado ante la situación, llamé a la Secretaria de Salud, donde la Dra. Nuñez me pidió mis datos más los estudios que tenía y esa misma tarde vinieron a fumigar el barrio y mí casa, aún no teniendo todavía la denuncia del Ministerio de Salud pero contando con los estudios y certificados que le había enviado que demostraba que tenía Dengue, brindándonos su apoyo", señaló.

"Aparte estaría bueno poder contar que muchas veces los síntomas se confunden con los de COVID ya que son muy similares. Cuando el día 20/05 yo ingreso a la guardia de la Clínica Olivos me hicieron el hisopado de COVID y análisis de Dengue. El COVID me dio negativo. Yo no tuve fiebre alta, apenas una febrícula, tuve mucho dolor de cabeza, de cuerpo sobre todo en las articulaciones y me sentía muy cansada, sin fuerzas. Tenía además algo de náuseas y dolor de panza. Nunca hubiera creído que tenía Dengue. Sospechábamos más de Coronavirus", reseña la vecina y añade, "hay muchos más casos de Dengue que de Coronavirus y estaría bueno también empezar a concientizar, porque al igual que nosotros antes de todo esto, hay gente que no le presta atención pero puede ser peor o igual que el Covid".