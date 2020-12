El viernes pasado, en una entrevista exclusiva para este medio y nuestro colega Rolando Bonavena, Radio Cielo, una madre denunció la situación que está atravesando. "El padre que está denunciado por violencia de género no me deja ver a mi hija desde hace más de ocho meses y encima me golpeó". El Dr. Marcelo Urra, dio sus impresiones sobre el caso.

"Hay una menor que se debe preservar, todo lo demás es decisión de la Justicia", remarcó el letrado.