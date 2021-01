Esta medianoche un vecino de Zárate sufrió un lamentable hecho de violencia junto a su familia.

"En Av. Lavalle y Pitrau se bajó un tipo de una moto y le empezó a pegar al auto con un casco, no se si tenía otra cosa más. Eran dos" relató hace instantes la víctima a este medio.

"Adelante de acompañante iba mi primo de 15 años y atrás mi pareja con mi hijo de ocho meses. Antes de esto me persiguió por todo FONAVI, se me cruzaban delante del auto, traté de perderlo y en Lavalle me lo volví a cruzar. Ahí pasó todo" agregó indignado.

Y continuó: "todo el vidrió comenzó a saltarle en la cara de mi familia, mi hijo de ocho meses gritando. No tuvieron piedad, ya no se puede salir en familia que suceden estas cosas. Me bajé a hablar con el sujeto y no le importó nada de que hubiera un bebé".

"Estaban encapuchados y tapados hasta arriba de la nariz en una moto con luces de colores. La bronca me carcome" sentenció.