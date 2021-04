Dora Gallardo rompió ayer la rutina del centro de vacunación contra el coronavirus Covid-19 de la localidad bonaerense de Campana luego de que decidiera homenajear con un tango a las enfermeras que trabajan allí todos los días y que constituyen un eslabón esencial en la lucha que el Gobierno lleva adelante para intentar mitigar el impacto de la segunda ola de contagios que ya comenzó.

Dora, de 94 años, orgullosa tras haberse podido vacunar sorprendió a todos con unas estrofas a capela de "Garganta con arena". Y este jueves la sorprendida fue ella.

Es que luego de que las imágenes de su sentido homenaje a las trabajadoras de ese vacunatorio se viralizaran en las redes sociales, el presidente Alberto Fernández habló con ella para transmitirle la emoción que le había provocado el video.

Sucedió mientras Dora dialogaba con Coco Sily por Radio 10 y contaba qué había sentido al poder finalmente vacunarse y porqué había decidido rendir ese humilde homenaje cuando el Presidente abandonó por unos breves minutos una reunión para hablar con ella.

"Me pone muy feliz verte feliz Dora", le dijo el mandatario y aseguró que trabaja para vacunas "a todas las Doras y los 'Doros' del país".

Durante su charla con Sily, Dora había asegurado que le gustaría conocer a Fernández por lo que el mandatario se comprometió a invitarla, "una vez que aflojen los casos porque hay que seguir cuidándose aunque estemos vacunados", a Olivos para que que canten juntos un tango, él en la guitarra y ella cantando.

El mandatario sugirió para a ocasión el tango de Adriana Varela, "Como dos extraños".

Visiblemente emocionada Dora le pidió a Fernández que "no afloje" y no haga caso de "las críticas de los que solo saben criticar y no hacen nada".

"Quédense tranquilos todos que estoy muy seguro que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer" dijo Alberto y recalcó que "todo este esfuerzo que hacemos lo hacemos en una enorme soledad".

Recordó que el mundo entero enfrenta el problema de la escasez de vacunas y que al hablar con mandatarios europeos se ve que todos atraviesan el mismo problema. "es muy difícil porque este no es un problema nuestro, es un problema que atraviesa el mundo y es muy difícil buscar las soluciones porque todos están como nosotros. Hablo con líderes europeos y parece que estás hablando con intendentes del conurbano porque tienen los mismos problemas, se quedan sin camas, sin respiradores".

"Tenemos que hacer el esfuerzo que haga falta para vacunar a todos nuestros adultos mayores. Estoy comprometido con eso y con la Salud en general" dijo y ante el renovado pedido de Dora para que no afloje prometió: "voy a seguir trabajando, pongo todo mi esfuerzo para que sigamos vacunando. Esa es mi mayor preocupación hoy y lo más importante que tenemos que hacer".