Una nota publicada en un medio nacional, hablamos de Clarín, revolucionó a Zárate. La llegada de una "cuasimoneda" para paliar la situación de la pandemia fue desmentida categóricamente esta mañana por el presidente del HCD Ariel Ríos y la concejal Tania Caputo. "Será algo similar a un ticket, que no es universal ni de circulación total. Servirá para comprar alimentos y productos de higiene".

"No es una "cuasimoneda", primero porque no es universal, no es de circulación total, es acotada para un sector. Segundo, no va a circular de mano en mano, será entregada a los vecinos y su último destino es el mercado, es intransferible" manifestó el actual presidentel del HCD de la ciudad Ariel Ríos.

"Es uno más de los planes que lleva este Ejecutivo Municipal en materia de contención y seguridad alimenticia" agregó, y precisó: "puede ser similar a un ticket, próximamente vendrá el decreto para ser refrendado por este cuerpo".

Explicó que "está destinado para comercios que tengan alguna deuda. De esta manera pueden llegar a un acuerdo con el municipio para que puedan ser canjeados por alimentos. Su emisión es para aquellos sectores que actualmente estamos abordando. Repito, no tienen circulación. Sólo se podrá comprar alimentos y productos de higiene, es por el tiempo que dure la pandemia, un tiempo reducido".

La concejal del Frente de Todos, Tania Caputo, manifestó: "entendemos que en este marco hay que hacer y resolver, dar respuestas concretas, y esta idea es una más. Una cosa es que planteemos la posibilidad en conjunto de mejorar los programas, y otra que la oposición permanentemente ante cada idea esté estableciendo falsos ejes de debates. Demuestran que sus prioridades son las internas políticas y poner palos en la rueda. Seguiremos buscando propuestas que por más que sean cuestionadas, nosotros tenemos claros que estamos para defender los intereses del pueblo".