El jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, se refirió a la evolución epidemiológica en la provincia de Buenos de Aires y dijo que no ven cambios significativos en el plano sanitario hasta fin de año.

El funcionario explicó que "más que una meseta tenemos una puna, con un número elevado de casos que no crece ni baja" y enfatizó que "no se puede esperar que bajen los casos si no hay acciones distintas".

"La única acción que uno puede tomar para bajar los casos es disminuir la circulación", declaró Enio García en radio El Destape.

El jefe de Asesores de la cartera de Salud bonaerense se refirió a las aperturas en la Ciudad: "las aperturas en CABA responden a ese sector que presiona y que políticamente es afín al PRO".

Y agregó: "Si pensamos desde la epidemiología pura tendríamos que parar como hacen otros países", y focalizó en que "se habló mucho de inmunidad de rebaño y eso no se vio nunca en la historia".

Con respecto a la nueva fase del aislamiento social, Enio García advirtió que "de acá a 3 meses no veo ningún cambio".

"Hay algunos que juegan para la platea y su electorado en lugar de tomar decisiones en base a cuestiones científicas", y subrayó: "no hay ninguna justificación epidemiológica para abrir bares, es una cuestión electoral".