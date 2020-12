El viernes pasado, en una entrevista exclusiva para este medio y nuestro colega Rolando Bonavena, Radio Cielo, una madre denunció la situación que está atravesando. "El padre que está denunciado por violencia de género no me deja ver a mi hija desde hace más de ocho meses y encima me golpeó". En las últimas horas, tomamos contacto con la otra parte de este lamentable conflicto que tiene a una menor como victima. Hablamos con Lucía, la pareja y padre de la pequeña... Una entrevista de Milagros Sauter - Cámara: Fede Doello...