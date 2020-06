La cuarentena entró en una nueva fase, con dos zonas muy bien demarcadas en el país, y se prolongará hasta el próximo 17 de julio.

Desde este lunes, y por lo menos hasta el próximo 17 de julio la Argentina quedó divida en dos zonas. Una, la más afectada por la pandemia de coronavirus Covid-19 seguirá en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y la otra, ya en etapas más avanzadas de la cuarentena en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo).

El decreto 576/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, publicado este lunes en el Boletín Oficial detalla todos los requisitos mínimos que debe reunir una localidad para poder pasar del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el que ya se encuentra cerca del 85% del país.

En ese sentido, el artículo 3 del decreto estipula que para poder entrar en Dispo un distrito debe reunir una serie de requisitos epidemiológicos y sanitarios mínimos:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del coronavirus Covid-19.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a 15 días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

Y señala que "en los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos se aplicará el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Así, hasta el próximo 17 de julio, por lo menos, se encuentran en ASPO el AMBA (comprendido por la ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.), toda la provincia del Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.

Zárate y Campana, es de los cinco Distritos que continúan en Fase 3.

En tanto, el resto del país ya se encuentra en etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.