El gobernador Axel Kicillof brindó definiciones respecto a la posibilidad de una vacuna para la provincia de Buenos Aires, y aunque no quiso precisar una fecha exacta, dijo que espera que sea “lo antes posible”.

La administración bonaerense, además, precisó que ya trabaja en el operativo de vacunación para todo el territorio provincial, aunque señalaron a INFOCIELO que “todavía no está definido” cómo se realizará, ni cuándo y bajo qué criterios. “Eso depende de cuándo y cuánto llega de vacuna”, indicó anoche el Gobernador. Según pudo confirmar este medio, la prioridad será vacunar al personal de salud y seguridad, luego a los grupos de riesgo y por último se encarará la vacunación masiva.

Si bien no hay grandes certezas, Kicillof dejó entrever que hay grandes expectativas de tener al menos una vacuna disponible para el verano. Ratificó que habrá temporada, y que están preparando todos los protocolos para que sea la mejor posible, pero que el resultado dependerá de la situación del coronavirus. “Si empieza la vacunación, es probable que estemos en otro capítulo, en algún momento del verano”, aseguró el Gobernador.

“Estamos haciendo lo imposible para que llegue lo antes posible, junto con el Gobierno Nacional trabajando codo a codo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablándolo permanentemente”, añadió y remarcó que no importa de dónde provenga, ni cuál de las diez vacunas se obtengan, mientras sean efectivas. “La verdad que va a ser un alivio enorme empezar una vacunación, cuanto antes”.

En ese marco, trascendió que la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti viajó en secreto a Rusia para presenciar los ensayos de la vacuna Sputnik V, una de las que se encuentra en fase 3 de su desarrollo. “Rusia y China ya están vacunando, a sus ejércitos y otros sectores”, aseguró Kicillof.

Según pudo confirmar INFOCIELO, junto a Vizzotti viajó una delegación del Ministerio de Salud de Buenos Aires, con la intención de evaluar la vacuna y la posibilidad de adquisición. De concretarse la compra, sería un alivio para la administración bonaerense, que mantiene la fase 3 con habilitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y a la mayoría de los municipios del interior en fase 4.

El problema, en ese caso, pasaría a ser la logística para la campaña de vacunación y la posibilidad de resistencia por parte de un sector de la sociedad. Al respecto, el Gobernador pidió que “esperemos que no. Me parece que sí hay un sector antivacunas, pero esperemos que no haya campaña antivacunación”.

“La vacuna va a significar un cambio de fondo. Venimos oprimidos por un virus que no tenemos todavía una respuesta médica y científica realmente efectiva contra esto. Así que, espero que empecemos a vacunar lo antes posible”, sostuvo Kicillof.