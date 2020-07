Por Arq. Silvia Irene Baccino.... El 3 de julio de 1909 el Pueblo de Zárate, en atención a su crecimiento y pujanza, es declarado ciudad por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por Ley N° 3155. “Al cabo de dos largas centurias, el Rincón de Zárate recibía el preciado título de ciudad. No fue en vano el sacrificio de los Zárate al poblar estas riberas y tierras desiertas, ni la contribución que con sostenidos esfuerzos, sangre y sinsabores, dieron nuestros antepasados en beneficio de la grandeza del lugar y generaciones del porvenir."

El 31 de enero de 1827 fue aprobado el “Plano del Rincón de Zárate y Traza del Pueblo de Zárate”, realizado por el Agrimensor Manuel Eguía, reconociéndose ésta como su fecha fundacional; aunque ya existía desde épocas anteriores población asentada en estas tierras.

En las dos décadas siguientes el Pueblo experimentó un notable crecimiento en atención a su estratégica localización a orillas del Paraná de las Palmas, su puerto natural, la creciente actividad agropecuaria y el incremento significativo de la población careciendo, sin embargo, de parroquia, escuela y otros equipamientos que dificultaban un desarrollo armónico de la comunidad y una total dependencia de Capilla del Señor, distante seis leguas (más de treinta kilómetros) de Zárate y que implicaba un largo recorrido por un territorio con bañados y pantanos debido a la presencia del arroyo de la Pesquería. Ello motivó que, en el año 1853, los vecinos gestionaran ante el gobernador Pastor Obligado la creación del Partido de Zárate, que integraba el Cuartel 2º de Exaltación de la Cruz.

El 19 de Marzo de 1854 el Gobernador firmó el correspondiente decreto que inicialmente expresa: “Considerando necesario el Gobierno la creación de un nuevo Partido en la campaña formado del terreno conveniente en el que corresponde actualmente el que se denomina “Exaltación de la Cruz”, y previo informe del Juez de Paz de este y del Departamento Topográfico sobre los límites del nuevo partido y conveniencias de erigirlo…”

Su primera autoridad fue el juez de paz Don Gregorio José de Quirno. En abril de 1854 fue sancionada la Constitución del Estado de Buenos Aires y, meses después se puso en vigencia la Ley de Municipalidades que estableció la elección de municipales a través de comicios.

Surgieron, de este modo, las primeras autoridades del Partido de Zárate: Manuel José de la Torre como Procurador; Natalio Matos a cargo de Policiales y anexos; Constancio Silvano en Instrucción Pública, Beneficencia y Culto y Félix Chavarría a cargo de Rentas Municipales, siendo presidente de la Corporación el juez de paz Gregorio Quirno.

El mayor impulso del crecimiento de Zárate se produce a partir de la década de 1880 cuando nuestro Partido se ve involucrado en el llamado Proyecto de la generación del ´80 como ciudad puerto del litoral, instalándose las primeras grandes industrias, que se vieron apuntaladas por la llegada del ferrocarril. En ese entonces la población ascendía a 2000 habitantes en la parte urbana.

En los primeros años del Siglo XX comienzan los grandes progresos para Zárate. En 1900 la población estimada en el pueblo era de 4900 habitantes y el crecimiento de las actividades productivas y de las comerciales portuarias produjeron importantes cambios en la estructura social y urbana.

Un testimonio de la importancia comercial e industrial del Partido y de su localidad cabecera, en ese entonces Pueblo de Zárate, es reflejado en el Censo y Digesto Municipal, compilado por orden y durante la administración del Intendente Señor Don DOMINGO G. PALACIOS con una breve noticia histórica, geográfica y estadística del Pueblo de Zárate en 1908, en el Capítulo V. ZÁRATE COMERCIAL E INDUSTRIAL que textualmente refiere:

“Es sin duda el de Zárate uno de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires que marcha á la vanguardia en el desarrollo industrial y comercial de este último tiempo, merced al feliz y fácil progreso de las industrias ganadera, agrícola y fabril radicadas en su territorio.

Ha sufrido este pueblo la ley económica del desenvolvimiento industrial, desde el período netamente pastoril, cuando á mediados del siglo pasado casi toda su extensión la formaban las principales estancias fundadoras del partido, hasta el período máximo del desarrollo fabril, es decir, hasta el presente en que van estableciéndose a orillas del Paraná nuevas industrias, casi todos los años.

La naturaleza, al colocar a Zárate sobre las márgenes de uno de los ríos más caudalosos, le ha prodigado á manos llenas toda clase de facilidades para el establecimiento y prosperidad de dichas industrias, que buscan naturalmente en la vía fluvial el transporte rápido y barato para sus productos.

Su puerto, cuya importancia la confirman los hechos y las cifras, tiene un movimiento comercial que aumenta de año en año, atrayendo hacia sí las producciones de las zonas fértiles de los alrededores y haciendo una concurrencia eficaz al ferrocarril. Y está llamado á ser en el provenir el eje del cual giren los intereses económicos de todas las proximidades…"

Haciendo referencia a una estadística sobre el movimiento comercial del puerto entre los años 1892 y 1907 una de las conclusiones principales que señala el informe de referencia en relación a las exportaciones es que: “… la carne congelada ocupa el primer renglón, pudiendo colocarse en segunda línea los cueros lanares y vacunos salados, el sebo derretido y en general los productos de la ganadería.

Anualmente aumenta también la salida de los productos agrícolas, de un modo especial el maíz y el lino, sobre todo respecto de la exportación á puertos argentinos.

La febril actividad en los cambios y en las transacciones comerciales, juntamente con la entrada y salida de los buques que mantienen en vigor el comercio analizado, dan vida y movimiento al puerto y á la población de Zárate; colocando á aquél, por razón de su importancia, en el cuarto rango con relación á los otros puertos de la Provincia de Buenos Aires."

Muelle de madera (1908) del Puerto de Zárate

Muelle de madera del Puerto de Zárate, construido hacia 1908. A la izquierda se destacan las instalaciones de la Fábrica de Alcoholes de Pascual Varando y, a la derecha, la construcción poscolonial que fue sede del resguardo de aduana y viceconsulado uruguayo, en la esquina de las actuales calles Hipólito Yrigoyen y Molo. Hoy solo permanece un sector de la fachada que fue reconstruida en los últimos años.

La crónica hace referencia luego a las actividades productivas primarias dominantes en ese entonces señalando que “Las dos industrias madres, la agricultura y la ganadería, han obtenido en Zárate casi el máximum de su desarrollo.

Hace cerca de un cuarto de siglo, que la primera vá ocupando progresivamente los campos que dejan los ganados al cabo de cierto número de años de pastoreo, habiéndose desarrollado con tal suerte el cultivo agrícola, que muchos pobladores antes estancieros entregan ahora sus campos á manos diestras en el arado, que ha de abrir surcos nuevos para la semilla que beneficiará los campos con abundantes cosechas.

Ya no existen en Zárate las grandes estancias de otro tiempo: “La Carmen”, “Las Palmas”, “San Antonio”, “La Rosa”, “La Esperanza”, “El Paraíso”, “La Justa”, “San José”, “El Orden" y otras más, que han sido reemplazadas muchas de ellas por chacras de agricultura, cuyo espléndido rendimiento seduce más al propietario de la tierra que la antigua cabaña, cuyo sostenimiento hoy resulta más costoso por la necesidad de mestizar o refinar razas…

… Otra de las causas que sin duda han propendido al decaimiento de la ganadería y al progreso de la agricultura, es la subdivisión de la tierra tan acentuada de algún tiempo a esta parte…”

Actividades productivas primarias en el área rural de Zárate en los primeros años del Siglo XX

Actividades productivas primarias en el área rural de Zárate en los primeros años del Siglo XX

Actividades productivas primarias en el área rural de Zárate en los primeros años del Siglo XX

“Al lado de estos negocios figuran destacándose entre todos los demás, los establecimientos fabriles entre los que pueden presentarse en primera línea los Frigoríficos, la Fábrica de papel, la de alcoholes, la de productos químicos, de jabón, de refrescos y licores, de soda, de fideos, y otras de menor cuantía".

Merecen citarse de un modo especial las siguientes:

FÁBRICA DE PAPEL “LA ARGENTINA”

“Esta sociedad anónima que dio en 1889 gran impulso á los antiguos negocios de los señores Maupas, Estrada, Escalada y Cía., tiene por objeto la fabricación de papel, de todas clases y en todas las formas en que se desarrolla actualmente esta industria.

Su capital debe girar alrededor de ocho millones de pesos moneda nacional, el que está administrado por un Directorio distinguido, con domicilio en la Capital Federal.

Se extiende la fábrica sobre una superficie de 120.000 metros cuadrados de los que unos 25.000 están edificados.

Las máquinas destinadas á la fabricación del papel tienen una fuerza de 1700 HP, habiendo elaborado en 24 horas hasta 60.000 kilos.

Ocupa este negocio cerca de 700 operarios, caracterizándose por el empleo que hace de la mano de obra femenina.

Es un gran elemento de progreso y sostiene dicha Fábrica, con el incesante impulso que dá á sus explotaciones, á un gran número de familias modestas, cuyos presupuestos se forman casi exclusivamente del salario que devengan hombres y mujeres en las manifestaciones industriales del papel.”

Edificaciones de la Fábrica de Papel “La Argentina” a principios del Siglo XX. Las mismas se destacan por sus características constructivas: muros de ladrillo visto, aberturas normalizadas de hierro fundido y estructura metálica en las cubiertas.

Hacia fines del Siglo XIX trabajaban en “La Argentina” alrededor de 700 operarios, debiéndose destacar el empleo de mano de obra femenina.

Grupo de obreros de la Fábrica de Papel “La Argentina”

FRIGORÍFICO LAS PALMAS PRODUCE CO. LIMITED

“Responde el giro de este importante establecimiento á una sociedad anónima con asiento en Londres, resultado de la fusión de dos firmas importadoras de carnes, que al amalgamarse en 1889 activaron las operaciones del frigorífico.

El capital fijo es más ó menos de cuatro millones de nacionales, pero gira anualmente el cuádruplo de esa cantidad. La flota de esa compañía la forman 15 vapores transatlánticos valuados en un millón de libras esterlinas. Además, la extensión de tierra que ocupa es de 470 hectáreas, valuadas en doscientos mil pesos m/n.

Fabrica jamones y embutidos. Prepara carne congelada para la exportación, sebo derretido, manteca, grasa, lenguas en conserva, etc. Faena diariamente 2.000 ovinos, 350 bovinos, y á más ganado porcino, cuya cantidad es creciente cada día. El establecimiento sostiene varios criaderos de cerdos y trata de obtener un tipo adaptable á la faena, que reúna excelentes condiciones de engorde y reproducción.

En todas estas tareas ocupa el frigorífico á 600 obreros, cuyo trabajo diario mantiene á un núcleo importante de población, cuyas familias representan unas tres mil almas.

Este centro sub-urbano tiene una escuela de importancia á la que asisten más de ciento cincuenta niños.”

Las Palmas = FRIGORIFICO LAS PALMAS PRODUCE CO. LIMITED = Fotografía J. Armand

Vista general del frigorífico “Las Palmas” fundado en 1886 por James Nelson en el Partido de Zárate

Vistas parciales de instalaciones y actividades en el Frigorífico “La Palmas”

THE SMITHFIELD AND ARGENTINE MEAT CO. LIMITED

“De fundación reciente, este Frigorífico está ventajosamente situado en la parte baja del Pueblo de Zárate sobre la costa del Paraná.

Sus edificios ocupan una superficie de 12.800 metros cuadrados, calculándose el capital invertido en construcciones, maquinarias y terrenos en dos millones de pesos moneda nacional.

Sus faenas principales consisten en la fabricación de jamones y embutidos y en la preparación de lenguas en conserva, todo lo cual se exporta directamente á Inglaterra.

Sacrifican diariamente de 500 a 1600 capones y de 100 a 300 vacunos, siendo la matanza de cerdos muy reducida por la escasez de este ganado. Prepara por día de 80.000 á 90.000 kilos de carne en condiciones de ser exportada.

Ocupa cerca de 300 obreros.

Tiene un muelle de su propiedad al que fondean los vapores de la compañía.”

Zárate = FRIGORÍFICO “THE SMITHFIELD AND ARGENTINE MEAT CO. LIMITED = Fotografía J. Armand

FRIGORIFICO “THE SMITHFIELD AND ARGENTINE MEAT CO. LIMITED en el paisaje ribereño

Actividades en el Frigorífico Smithfield

FÁBRICA DE ALCOHOLES DE P. VARANDO Y C.ª

“Sobre una superficie total de 30.000 metros cuadrados, cuya sexta parte está edificada, se levanta este importante establecimiento fabril de la localidad.

Tiene por capital 1.200.000 $ m/n.

El poder de sus máquinas es de una fuerza efectiva de 160 caballos, y actualmente producen cerca de 15.000 litros diarios de alcohol, empleando para este fin 50.000 kilos de maíz.

Trabajan en la fábrica en las épocas ordinaria de la tarea, 60 obreros.

Está situada en la planta urbana del pueblo, bastante aproximada á la costa del Paraná lo que facilita la salida de sus productos.”

Década de 1900. Vista de la Fábrica de Alcoholes de Pascual Varando

Calle Mazzini (Hoy Hipólito Yrigoyen) en la década de 1900. Como remate de la calle la pasarela o planchada, construida en la segunda mitad del Siglo XIX, que servía a las actividades portuarias y a la derecha las instalaciones de la Fábrica de Alcohol de Pascual Varando

FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS “LA DIANA” DE JOSÉ M. PALMA

“El establecimiento está situado en el cuartel 3º de la parte rural del Partido y ocupa una extensión superficial de 37 hectáreas.

Elabora diversos ácidos y sulfatos, que exporta á puertos argentinos en una cantidad de doscientas toneladas más ó menos, mensualmente.”

Ruinas de “La Diana” (luego Meteor) en la década de 1960

Además de la actividad comercial e industrial reseñada en el Digesto Municipal, a partir de 1900 el Pueblo de Zárate continúa desarrollándose desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Se construyeron edificios emblemáticos, entre ellos la sucursal del Banco de la Nación Argentina, la nueva Escuela N° 1, la Confitería del Progreso y viviendas particulares en el entorno de la Plaza Mitre que fue totalmente remodelada hacia el año 1910.

En atención al crecimiento y pujanza registrado desde la creación del Partido, el Pueblo de Zárate es reconocido como ciudad el 3 de julio de 1909 por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por Ley N° 3155 que, también le confería el mismo rango al pueblo de San Fernando.

A continuación, se transcribe el texto de la referida Ley:

Artículo 1°. - Desde la promulgación de la presente ley, declárase ciudad al pueblo de San Fernando.

Artículo 2°. - Declárase ciudad al pueblo de Zárate.

Artículo 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a primero de julio de 1909

HECTOR C. QUESADA ARTURO H. MASSA

Arturo Seguí Carlos Brizuela

Prosecretario del Senado Secretario de la Cámara de Diputados

La Plata, Julio 3 de 1909

Acúsese recibo, y promúlguese el proyecto de Ley adjunta

IGNACIO D. YRIGOYEN

Emilio Carranza

Al momento de la declaratoria, y de acuerdo con el censo municipal realizado en el año 1906, la población total del Partido de Zárate era de 20.341 habitantes, correspondiendo 10.071 personas a población urbana y 10.270 a población rural, sumando los argentinos 13.656 personas y los extranjeros 6.685.

Fuentes consultadas:

• “Historia de Zárate (1689 – 1909)” - Vicente Raúl Botta. Editorial LA VOZ DE ZÁRATE. 2004 – 3ra. edición.

• “Era una vez… Zárate” - Silvia Irene Baccino / Arq. María Luisa Sorolla. Julio de 1997

• Censo y Digesto Municipal, compilado por orden y durante la administración del Intendente Señor Don DOMINGO G. PALACIOS con una breve noticia histórica, geográfica y estadística del Pueblo de Zárate por ARTURO CONDOMÍ ALCORTA, con la colaboración de los Señores Gregorio F. Stockdale y Gregorio de los Santos. La Plata. Talleres Gráficos Sesé, Larrañaga y Cía. Buenos Aires. 1908

Asociación Amigos del Museo de Zárate Quinta Jovita - Ituzaingó 278 - Tel. (03487) 422038

http://amigosmuseozarate@yahoo.com.ar / lajovita@argentina.com.ar