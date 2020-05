Por Arturo Remedi... En un relevamiento realizado entre referentes barriales y sociales , este sábado y domingo pasado se pudo constatar el agravamiento de las condiciones alimentarias y sociales en los barrios de Campana.

La atención directa de los sectores mas necesitados está a cargo de organizaciones sociales y gente solidaria.No actúa el estado municipal.

Comedores, ollas y merenderos han duplicado en promedio la cantidad de gente que venía asistiendo.

Tampoco hay presencia del municipio por la pandemia, desarrollando acciones concretas de control sanitario, testeos etc

“Los chicos seguían viniendo y yo no tenía nada para darles"

Elena Martínez del merendero y ahora también comedor Creciendo Juntos de La Josefa contó su situación y la de muchos de sus vecinos.

A principio de la semana la Secretaria de Salud le comunicó que debía cerrar el comedor por el brote de coronavirus en el barrio. Pero no le propuso plan B, es decir como seguir alimentando a los vecinos que lo necesitan. Solo le dijeron que entregara la escasa mercadería que tenía acopiada en el garaje de su casa, que es donde funciona el comedor popular.

“Me quedaban 10 kg. de harina y un poco mas de otros productos. Es lo mismo que nada para la cantidad de gente que viene. Al inicio de la cuarentena cerramos el merendero pero los chicos seguían viniendo y yo no tenía nada para darles, así que abrimos de nuevo y entregamos la comida casa por casa", cuenta Elena.

“Antes de la cuarentena era solo merendero y atendíamos a 73 niños, ahora son 130 familias", dice.

El número de personas que recibía comida podría ser entonces de cerca de 500, los días martes, jueves y domingo por la noche. Eso da una idea del aumento de la pobreza en La Josefa.

La situación social del barrio ha empeorado enormemente ya “que la mayoría de la gente son changarines y ahora se quedaron sin esa changa y están todos desocupados", asegura la vecina.

“La comida se compra con fondos propios y donaciones y algo que nos falta pedimos y nos trae el municipio”, sostiene mantiendo la cuestión política fuera de su acción solidaria.

Ante la posibilidad de contagios de corona virus Elena a través de su Facebook y sumando a la Asociación Vecinal del barrio logró que la Secretaría de Salud viniera al barrio “pero fueron a controlar a dos cuadras del foco, solo tomaban datos de la gente sin ningún tipo de control médico…no se tomó ninguna medida sanitaria".

Otro tema grave que expresa la crisis por la que pasa La Josefa es que “los comercios cierran por temor al contagio, como el chino, la carnicería y el kiosco de la zona cercana al comedor Creciendo Juntos".

“La cuarentena no es igual para todos"

En tanto, en otros barrios de la ciudad la situación es igual o peor aún desde el punto de vista alimentario y social.

Juan Aguirre, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos, parte de la CTEP que orienta a nivel nacional Juan Grabois) asegura que en el merendero "Pancita Llena Corazón Contento" de Otamendi “la gente que viene se multiplicó por dos. Antes eran unos 30-45 ahora son 85 .Hacemos comida lunes, miércoles y viernes al medio día".

El aporte de productos para la cocina lo hace el MTE y suman donaciones. En cuanto a la ayuda por parte del municipio “es escasa o nula”.

Según Juan el aporte es mínimo y “a veces con mercadería en mal estado. Les pedimos leche y no nos dan". Otro tanto ocurre con Provincia y Nación, “llega poco", comenta Aguirre

También en otros barrios el MTE lleva adelante comedores populares.

En San Jacinto con 80 personas, en Lubo entre 150-160, en Las Praderas, 60- 70 personas, dos comedores en San Cayetano con 160 personas, otros dos en Las Campanas con 70. Además hay otro comedor popular en este último barrio con el que el MTE colabora donde van unas 50 personas.

“Nosotros cocinamos y la gente viene con su tapper a llevarla a la casa. La situación es muy grave y nosotros estimamos que desde la cuarentena la cantidad de gente que viene es el doble", afirma.

“El martes (19 de mayo) a la noche, el GAD de la Policía le impidió a la gente venir a buscar la comida al comedor el "Tugurio del Lubo". Le preguntaban si tenían permiso de circulación para ir a pie un par de cuadras hasta el comedor. El concejal Javier Contreras de Abella, llamó por teléfono a dos compañeros que colaboran ahí y los prepoteó para que cierren.Tuvimos que ir casa por casa con una olla y cucharón para repartir la comida esa noche”, relata y añade que hubo dos casos de Covi 19 positivo en el Lubo en estos días.

“La cuarentena no es igual para todos. Tal vez ellos tengan sus heladeras llenas acceso a todos los servicios, una vivienda digna y un sueldo asegurado. Para nosotros es muy difícil pero lo enfrentamos con organización popular y solidaridad", dice una publicación del MTE.

Respecto a la ayuda del gobierno nacional a través de ANSES, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “acompañamos a alrededor 150 personas en el tramite para acceder a los 10.000 pesos, hasta donde pudimos, después cada uno debía continuarlo en forma personal. Solo 10 lo obtuvieron".

El nivel económico y cultural es una barrera infranqueable en este sector social para acceder al IFE por la forma como fue implementado, al ser necesario algún equipamiento y conocimientos digitales.

“Hay compañeros que juntan cartón con su carro y no saben leer ni escribir", explica Juan. “No hay acciones sanitarias de la municipalidad en los barrios, control, testeos, presencia de equipos médicos, nada” concluye.

El Movimiento Evita, una de las agrupaciones sociales con más presencia y militancia a nivel nacional, desarrolla en Campana un fuerte trabajo territorial. Tiene nueve comedores populares y colabora con otros 4-5 de otros sectores sociales.

Oscar Echegaray referente local asegura que “ahora viene el doble de gente a los comedores que antes de la cuarentena".

“Tenemos un promedio de 110 personas en cada comedor. El Pancita Feliz de Otamendi reparte 123 viandas grandes que son para más de uno, quizás lleguemos así a 200 personas", refiere.

En Lubo está Los solcitos de Evita, en San Luciano Las manos de Evita, en San Cayetano Los pollitos de Evita, en San Felipe Evita del Pueblo, en Villanueva El corazón de Evita, y otro en La Josefa entre otros comedores populares en los barrios de Campana, describe Echegaray y agrega que los fondos para sostener estos comedores son aportados por el gobierno nacional, la provincia, la municipalidad, el propio movimiento Evita, donaciones etc., de todos modos la comida “siempre falta".

“El comedor de La Josefa al estar cerrado por el brote de coronavirus en el barrio, reparte la comida a domicilio", comenta .

La grave crisis económica, social y laboral que atraviesan los sectores de la sociedad, que son parte del trabajo territorial del Evita se ha agudizado con la cuarentena. Sobre la asignación IFE en el caso del Evita, Echegaray dice que “por lo menos tengo información que alrededor de 250-300 personas de nuestro sector lo solicitar, solo les llegó a un tercio".

Por otro lado el referente del Evita asegura “que el apoyo del gobierno a las grandes empresas con el plan ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) causó un gran malestar en muchos sectores de los movimientos sociales tanto es así que agrupaciones como el Movimiento Popular La Dignidad están en plan de movilización para exigir mas recursos para comedores y demás necesidades básicas de los sectores populares.”

“Nosotros le pedimos al Ministro Arroyo en una reunión en esta semana que pasó, más ayuda para los comedores y demás. Antes del tema de los sobreprecios que pagó el Ministerio de Desarrollo Social, nos llegaban 500 bolsones de mercadería que repartíamos por fuera de los comedores. Luego que se anuló esa compra no llegó mas nada y la situación se torna peor cada día", afirmó,

Respecto del tema sanitario en los barrios “no hay ninguna acción concreta por parte del municipio “.

“Cincuenta chicos por día vienen al merendero"

En San Cayetano, Jonatan José, junto a varias otras personas solidarias (Norma, Leila y Micaela) le ponen voluntad al merendero que recién arrancan. “El domingo pasado empezamos y este fin de semana lo vamos a hacer sábado y domingo".(NdR: por el domingo 17 y el sábado 23 y domingo 24).

“Cincuenta chicos por día vienen al merendero", dice Jonatan y calcula que, “hay como cuarenta en total en Campana entre comedores, ollas y merenderos".

Sobre la situación social y laboral en San Cayetano asegura que “había gente del barrio que trabajaba en la obra de Axion pero terminó y quedaron muchos sin trabajo, también hay despedidos de Techint. Ahora cortan el pasto, hacen mandados, y otros trabajos en negro y de poca plata".

Por otro lado sobre el aporte del Anses IFE puntualiza que “se que el IFE hay gente que no lo cobró a pesar de haberlo pedido".

En relación a la pandemia y la falta de presencia de equipos de salud que vayan a buscar al virus y no esperar a que el virus vaya a ellos afirmó que “no hay ninguna acción sanitaria en el barrio, a la vuelta de mi casa hubo un caso positivo pero no tuvimos ninguna novedad, no pasó nadie a preguntar si alguien tiene fiebre por ejemplo”.

“Ya veníamos de antes haciendo comida y ahora se agudizó por que hay mas necesidad y viene mas gente”, asegura.

En el Comedor los Angelitos del Bajo Otamendi, Juan Schenfeld, cuenta que “preparamos la base de la comida en un lugar cercano que tenemos, cuidando al máximo las medidas sanitarias y luego llevamos todo al lugar donde repartimos la comida. Armamos la olla y unos toldos para repartir el alimento”.

“Toda la familia colabora, más gente amiga, somos unos cuantos. Están Sergio ,Vilma , Gustavo,Malvina,Veronica, Carla,Vanesa, Victoria,Luis,Micaela,Juan ,Paula ,Nadia,Araa , Chechu y Natalia ”, presenta.

“También tenemos un roperito con ropa de abrigo de gente que nos ayuda. Nos dona mercadería también la gente de Luis D´elia y de otros sectores. Luis y Natalia Mejía armaron y sostuvieron este comedor en los inicios", subraya.

"El primer día que hizo frío (NdR de la semana pasada) hicimos una lentejeada por la noche, con chorizo colorado, papa, choclo etc.

Ya veníamos de antes haciendo comida y ahora con la cuarentena, se agudizó por que hay mas necesidad y viene mas gente. El jueves (de la semana pasada) notamos un incremento por el frío. Ayer (por el domingo 24) hicimos el doble de comida y alcanzó”. Juan asegura que “hay unas cuarenta familias y cerca de 90 personas vienen a buscar la comida.”

“No tenemos día fijo para el comedor, cuando tenemos la mercadería necesaria preparamos y vamos al lugar con comida de calidad, porque comen chicos, adultos mayores, etc", aclara.

También respecto a la cuestión de salud puntualiza que “no hubo presencia sanitaria por el Covid 19 por parte de la municipalidad. No aportaron nada, vinieron a entregar protectores faciales y la gente los rechazaba.”