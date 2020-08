La Secretaría de Salud del Municipio de Campana convoca a vecinos recuperados de Coronavirus, de entre 18 y 65 años, a ser parte de la campaña de donación de plasma que sigue vigente.

La Secretaría de Salud del Municipio recuerda que continúa vigente la campaña de donación de plasma para el tratamiento de Covid-19.

Al momento, ocho pacientes fueron tratados con plasma mientras el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal San José implementa un nuevo sistema a fin de incrementar el número de donantes.

Según explicaron, una vez finalizado el mes, se convocará en forma individual a la totalidad de pacientes recuperados para realizar las entrevistas y análisis correspondientes y determinar así si está apto para donar o no. El procedimiento se completará 28 días después del alta clínica.

Es fundamental que los donantes no tengan enfermedades severas, que no hayan recibido transfusiones de sangre y que no hayan estado internados en terapia intensiva para no afectar al receptor del plasma.

“Esperamos que sean varios los recuperados de Coronavirus que se sumen a esta importante campaña ya que puede beneficiar a otros pacientes activos”, comentó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi.

Y aseguró además que “la solidaridad, responsabilidad y conciencia social son claves en esta etapa de la pandemia”.