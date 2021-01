El dispositivo para detectar coronavirus desarrollado en la UNLP funciona de modo similar a los test de embarazo. Cuál será su forma de comercialización.

Luego de que el primer test serológico rápido de coronavirus cien por ciento nacional recibiera el visto bueno de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), surgió la incógnita de cómo sería su método de comercialización.

Es que el dispositivo, que detecta anticuerpos en sangre y permite saber si una persona está o estuvo infectada con el virus SARS-CoV-2 en solo 5 minutos y con apenas una gota de sangre, no requiere de equipamiento médico para su utilización.

Sin embargo, no podrá venderse en farmacias ni al público en general a través de otro canal ya que, según aclaró Sebastián Cavalitto, uno de los líderes de la investigación, el coronavirus está catalogado dentro de las enfermedades "de denuncia obligada". "Vos no podés hacerte el test en tu casa, que te dé positivo y no decírselo a la comunidad", explicó el docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

"No necesariamente lo tiene que hacer el Estado, sino alguien con una cierta autoridad", detalló, y ejemplificó con obras sociales, ART, departamentos de Seguridad e Higiene y otras instituciones. De todos modos, aclaró que si bien los científicos fueron los encargados del desarrollo, es Farmacoop Lta, la cooperativa farmacéutica que ya se encuentra produciendo los test, la que decidirá el modo de venta. "La idea es salir a venderle al Estado y a privados, pero es decisión de la empresa que lo hace", explicó el especialista.

Creado en la UNLP, el funcionamiento de FarmaCov (nombre con el que el test saldrá prontamente al mercado) es muy similar a las conocidas pruebas de embarazo y usa un principio inmunocromatográfico y detección visual, por lo que el resultado se observa a simple vista, por aparición de líneas de color en el dispositivo.

Según destacó Cavalitto en diálogo "Feudale Café", con Marcela Feudale y Albino Aguirre, por La Cielo 103.5, la herramienta pertenece al grupo de los test serológicos que "no detectan el virus en sí sino que buscan anticuerpos en la sangre, los cuales indican que la persona está infectada o lo estuvo en los últimos meses y mantiene defensas contra una futura infección".

"No confirman que la gente está infectada, es un método relativamente masivo y económico que uno puede hacer en la vía pública. Uno puede salir a buscar a la gente con anticuerpos", amplió el experto. E ilustró su utilidad, por ejemplo, en una fábrica: si un trabajador da positivo, puede realizarse una prueba PCR para determinar si está cursando la enfermedad en ese momento. Si esta última es negativa, significa que tuvo coronavirus previamente y se encuentra protegido.

La detección se realiza mediante la toma de una gota de sangre obtenida por punción digital, con un pequeño pinchazo en el dedo, que luego se coloca en un dispositivo plástico casete que contiene en su interior una tira reactiva. A continuación, se adiciona una gota de un reactivo químico, que permite identificar la presencia de estos anticuerpos mediante la aparición de una o dos líneas de color: si en la ventana se observan dos líneas coloreadas, el resultado será positivo; en cambio, si se ve una única línea, negativo.

El nuevo dispositivo fue creado en los laboratorios del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales CINDEFI, ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la UNLP y el CONICET, y financiado por las empresas privadas Bamboo Biotech SAS y Alimentos proteicos SRL. El tiempo de análisis del este ensayo es de aproximadamente 5 a 10 minutos, con una efectividad del 95%, y cada tira tendrá un valor de 4,5 dólares.