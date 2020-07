La Secretaría de Salud del Municipio recuerda que continúa vigente la campaña de donación de plasma para el tratamiento de Covid-19.

La iniciativa, que lleva a cabo el Hospital Municipal mediante el Servicio de Hemoterapia, busca beneficiar a quienes están cursando la enfermedad.

Desde el Municipio de Campana informaron que “cualquier vecino recuperado, de entre 18 y 65 años, puede acercarse al hospital para acceder a una entrevista con profesionales de la salud que analizarán que no existan enfermedades que puedan transmitirse vía sanguínea”.

Además, los interesados en sumarse a esta causa, pueden comunicarse con el servicio de Hemoterapia a través de la línea 407317 por la mañana para agendar una cita.

Es fundamental que los donantes no tengan enfermedades severas, que no hayan recibido transfusiones de sangre y que no hayan estado internado en terapia intensiva para no afectar al receptor del plasma.

Según detallaron, “el procedimiento consiste que una extracción de sangre al paciente de la cual se desprende la parte líquida, donde están los anticuerpos contra el Covid-19. Luego, se le devuelven los glóbulos y plaquetas, entre otros compuestos.

“La donación de plasma es totalmente voluntaria. Por ello, esperamos contar con la voluntad de cada recuperado de Coronavirus que se sume a esta importante campaña ya que puede beneficiar a otros pacientes activos”, completaron desde la Secretaría de Salud.