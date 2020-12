Ayer en el HCD se aprobó un proyecto del ejecutivo municipal en el cual se multa con hasta 6,5 millones de pesos a toda reunión o fiesta en inmueble privado no autorizada. Esta ordenanza generó amplios debates y cruces.

Desde Juntos Por el Cambio, que votaron en contra del proyecto oficial pero PRESENTARON UN PROYECTO PROPIO, salieron al cruce de esta iniciativa.

Marcelo Matzkin, presidente del bloque, manifestó en sesión que "no alcanza con poner multas inconstitucionales a las reuniones y fiestas, lo que es necesario es que se busquen y adopten medidas para evitar que se organicen esas fiestas. El ejecutivo Municipal si quiere menos fiestas puede empezar autorizando a los bares y restaurantes a que puedan abrir más allá de las 23hs. Es ilógico pedirle a la sociedad, en especial a los jóvenes, que no se junten en un domicilio privado si no les damos ámbitos seguros en donde reunirse".

Luego agregó que "debemos empezar a permitir con protocolos que los salones de eventos, los boliches y los clubes puedan organizar eventos al aire libre y con protocolos. No alcanza con prohibir y poner multa. Hay que proponer alternativas. La provincia autorizó los recitales o espectáculos culturales y en Zárate no se puede juntar la gente en su domicilio y al aire libre".

Luego concluyó: "la pandemia existe, es cierto, pero hay que ir confiando en la responsabilidad social y no solo multar y prohibir".