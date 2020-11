Por Natalia González... Representantes del sector participaron del evento virtual Expo Construir 2020, y analizaron las perspectivas de desarrollo inmobiliario en el país y el efecto de las medidas del gobierno nacional destinadas al sector.

El reinicio de las obras bajo protocolo sanitario, las perspectivas de desarrollo inmobiliario en el interior del país y el efecto de las medidas destinadas al sector, fueron los principales temas analizados por representantes del sector en el evento virtual Expo Construir 2020.

"La obra privada lentamente se ha ido habilitando en todo el país", dijo el directivo de la cámara de la construcción Camarco, Ricardo Griot, al participar de Expo Construir, que se realizó a lo largo de esta semana.

Griot se mostró optimista a futuro: "Yo soy un convencido de que va a venir la reactivación, la inversión fuerte en construcción como motor de la economía", y confió en que por parte del Gobierno "va a haber fuertes medidas de incentivo porque entienden que la construcción es un motor que dinamiza, y tiene un círculo virtuoso que moviliza a muchas actividades".

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la vivienda (AEV), Gustavo Llambías, observó que con la construcción "además de dar trabajo y generar movimiento económico, tenemos oportunidad de dar finalmente acceso a la vivienda a familias que lo tienen postergado".

Asimismo, Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, sostuvo que "este es un momento de oportunidad porque los valores se han reacomodado, los precios han sufrido una baja sustancial y esto lo convierte en atractivo".

Por su parte Pedro Brandi, presidente de Grupo Construya, dijo que hay "desabastecimiento pronunciado en este momento en varios materiales", y consideró que "tiene que ver con la problemática que le ha introducido la pandemia a las empresas, que al igual que todos los sectores productivos están operando con menos personal".

Aseguró que "las empresas no están especulando con guardar cosas sin vender", pero sí "hay mucha especulación en el comercio" porque "el comerciante no está totalmente seguro de que le van a reponer los productos para la venta hasta no tener asegurado el reaprovisionamiento".

Acerca de la aplicación de los protocolos para el reinicio de las obras, Juan Manuel De Notta, gerente de obras de Criba, señaló que "hay varios test para detectar síntomas, también medidas como uso de anteojos y tapabocas y limpieza permanente en los sectores más transitados".

Asimismo, indicó que "se hace capacitación del personal en torno de las medidas de prevención y las conductas", como también se implementó la ampliación de vestuarios.

Perspectivas en el interior del país

Sobre lo que ocurre en el interior del país, la presidenta de la Cámara de Desarrolladores de Salta (Cadisal), Magdalena Day, sostuvo que "la incidencia del contagio en las obras es bajísimo", y agregó: "Vemos una reactivación muy fuerte al inversor que estaba dando vuelta, y en Salta se generó fuertemente en los terrenos por el costo bajo de construcción".

Asimismo Rubén Sinat, de la constructora de Chaco RSI Desarrollos y presidente de Cedu en la región NEA, aportó que "el producto estrella fueron los lotes en ciudades cercanas a Resistencia que se vendieron muy bien, y también inversiones en departamentos en construcción".

Por su parte Rodolfo Dante, de ASPA Desarrollos Patagonia, dijo que "comenzamos a tener despegue en las ventas muy importante, de abril a la fecha hemos vendido más que todo el año pasado".

En tanto Ari Miljtein, titular de G70 Desarrollos Inmobiliarios con presencia en Rosario, agregó que "los costos de construcción bajaron aproximadamente 25%, esa rebaja la hemos reflejado en lista con lo cual hemos empezado a tener un mercado inversor especulador".

"La persona con dólar en mano lo quiere hacer valer y busca la mejor opción, el mercado empezó a tener movimiento a raíz de eso", explicó.

Por otra parte, en un evento virtual organizado por Familia Bercomat, el economista Damián Di Pace se refirió al blanqueo destinado a la construcción, y dijo que "la proyección (oficial) de 5.500 millones de dólares que se conseguirían con el blanqueo para la construcción, parece bastante optimista".

"Sí hay que decir que este blanqueo no es igual que el de (Mauricio) Macri que no tenía un fin, este tiene como fin la construcción", analizó.

En tanto Mariano Bo, CEO de la empresa de materiales Saint Gobain, afirmó que "es un momento ideal para la construcción como refugio de valor", y afirmó: "Nosotros no tenemos ninguna intención de especular y abastecemos toda la demanda que se genera; los volúmenes de venta hoy están por encima de los de marzo de este año".

"En términos de costos la situación hoy es muy atractiva para el que tiene ahorrado dólar billete, y creo que esto se va a sostener un tiempo más", concluyó.