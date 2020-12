¿Cómo reconocer un Ataque de Pánico?

ANSIEDAD Y PÁNICO

La ansiedad es una emoción que todos los seres humanos experimentan, está presente durante toda la vida y cumple la función de preparar a la persona ante lo que podría ser peligroso, activándose frente a la percepción de una amenaza o peligro. Su finalidad es Adaptativa, prepara el organismo para Luchar u Huir, con todas las características que el cuerpo requiere para ejercer esas dos actividades. Podríamos imaginarla como un sistema de alarma que nos protege.

La respuesta de ansiedad se expresa en tres niveles:

- Fisiológico (cuerpo): se manifiesta mediante las sensaciones internas que podemos notar cuando nos ponemos nerviosos (temblor, mareo, taquicardia, etc.)

- Cognitivo (mental): son los pensamientos, creencias, imágenes, con contenido de peligro.

- Conductual: tendencia a huir, escapar, evitar.

Los tres componentes se dan en la ansiedad normal. La principal diferencia entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica es que esta última se funda en valoraciones irreales y exageradas de la amenaza.

¿Qué es el pánico? Es la vivencia de miedo o terror intenso, que genera la sensación al individuo de perder el control, desmayarse o morirse inminente. Es una sensación, la persona no se desmaya, no pierde el control y no se muere realmente, pero si se padece.

¿Qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico está caracterizado por la aparición repentina de miedo o malestar muy intenso acompañado de varios síntomas corporales exacerbados (temblor, falta de aire, dolor de pecho, entre otros).

Para que exista un trastorno de pánico es necesaria la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados, y que al menos una de las crisis haya sido seguida durante un mes de uno o más de los siguientes síntomas:

• inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis (tener la sensación que va a volver a ocurrir, pero no saber cuándo).

• preocupación por las consecuencias o implicancias de las crisis.

• cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis (evitar situaciones por miedo, dejar de frecuentar lugares que eran cotidianos).

¿Por qué en este contexto de pandemia han aumentado los casos diagnosticados?

El estrés es un frecuente disparador del ataque de pánico, actualmente se vivencia un estrés psicosocial elevado, donde funciona como un factor desencadenante. Las personas viven con incertidumbre en muchas áreas de sus vidas, hay una reacción negativa frente a la situación desconocida y amenazante. Además, las vidas cotidianas continúan en adaptación frente a la “nueva normalidad”, evidenciándose cambios en los patrones de sueños y/o alimentación. También se modificó el estilo de vida activo, se disminuyó la sociabilización y existe una preocupación constante por la salud propia o del grupo familiar.

La salud mental es importante para el bienestar general, frente a la duda o al padecimiento, realizar la consulta con profesionales en el área.

LIC. AGUILERA PAMELA MP: 20.542

LIC. CIVITELLI JULIA MP: 20.507

