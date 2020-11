Una verdulería y frutería de barrio Saavedra de Zárate fue víctima de los delincuentes hace pocas horas.

Cerca de las cuatro de la mañana, relatan los comerciantes, "escuchamos un ruido fuerte, nos levantamos y no nos dimos cuenta del hueco que hicieron".

"Nos volvimos a acostar y a los pocos minutos nos despertamos viendo como uno de ellos querían entrar, se les veían las piernas. Eran tres por lo menos" precisaron.

Y agregó: "llamamos a la policía pero no volvieron a pasar ni a preguntar nada. Si nos defendemos por cuenta propia, ¿qué pasa?. Vamos presos nosotros, los patrulleros ya no están haciendo controles".

Si bien no se llevaron nada, la comerciante aseguró que durante toda la noche estuvieron haciendo guardia para que no volvieran a ingresar: "si no nos levantábamos no se que hubiera pasado".