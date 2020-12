El espacio cuenta con la idea y realización de Armando Borgeaud y la coordinación general y compaginación de Alejandro Troncoso y se anuncia que continuará sus emisiones durante el año próximo.

Alrededor de la media hora, el programa de radio pensado cuando más se necesita la música acompañada de poesía y la imprescindible, pero breve, historia de los creadores e intérpretes elegidos que siempre ayuda a disfrutarlos más intensamente, cumple esta semana cincuenta emisiones consecutivas en contacto con los oyentes de la RD1, donde se emite los lunes y jueves a las 19:30 horas desde diciembre de 2018.

En semejante año pandémico no es poca cosa. Por eso mismo no se debe dejar pasar por alto este número redondo de emisiones elaboradas con músicos de distinto color, pelaje, relieve, género, nacionalidad y talento. Desde la italiana Mina, pasando por Buenos Aires 8, Emir Kusturica, Alfredo Abalos y, Astor Piazzolla, hasta la pasional Luciana Yury, la eterna Marikena y el inefable y genial Leo Masliah, la joven Julia Moscardini o el olvidado Miguel Saravia, entre tantos otros y otras, han formado parte de estos encuentros en ese descanso que significa escuchar con el alma lo que vale la pena no perderse.

En aquellos inicios, hace más de un año, en este espacio dijimos, celebrando la inauguración de estos segmentos pensados para compartir a un intérprete por vez junto a la voz de un poeta que se le parezca:

“Juegos de radio a capela alrededor de una media hora en la que nos amparamos, refugiados en nuestras casas hoy debido a la pandemia, para escuchar músicas cuidadas, elegidas con la delicadeza de quien imagina un regalo sentido para alguien cercano, un ser querido al que extrañamos en la rutina, un amigo al que intuimos se asoma justo a la ventana de la RD1, cualquier lunes o jueves a las 19:30 hs o en el remanso de los domingos a las 10, para escuchar desde su propia realidad. Porque siempre es importante cómo se dicen las cosas, este soliloquio de radio, alrededor de lo que sabemos por vivir en el barrio de nuestros deseos, llegó a la 98.5. Radio con ideas, modestia aparte se suele decir. Como quien se larga a cantar porque le gusta. Con ganas.

Idea y Realización: Armando Borgeaud

Coordinación general: Alejandro Troncoso

Lunes y jueves a las 19:30 hs

Repite Domingos: 10 hs

A continuación, rescatamos la entrevista que Enlace Crítico realizó a uno de los dos integrantes del programa, pocos días antes de su lanzamiento.

Es sábado a la tarde y el calor húmedo, a la sombra de una acacia en un patio increíble en pleno centro zarateño el clima es más benigno, no parece influir para nada en el entusiasmo con que Armando Borgeaud nos cuenta acerca de su nuevo proyecto radial a punto de salir al aire en la FM 98.5, RD1

EC: Lo primero que surge es que Alrededor de la media hora se trata de un programa de características un poco distintas a los venís haciendo desde siempre, es decir, espacios de dos horas, con lecturas, tiempo para conversar con los entrevistados sin respetar pautas musicales clásicas, respecto a la duración de los temas me refiero. Emisión de material sonoro de conferencias, voces de la Historia, reflexiones sobre la realidad, la cultura…..pareciera que todo esto no podrá realizarse en media hora….

AB: Así es, tal cual vos lo decís. El desafío ahora es cambiar el formato, adaptarme un poco a la vida esta que nos lleva tan rapidito entre pantallas, mucha ansiedad y la premura de que todo se alcance con un doble clic. En realidad, estoy convencido que cuando se tiene algo que decir no hay espacio acotado ni estructura formal que impida hacerlo. El campo artístico está plagado de ejemplos donde lo sucinto, lo preciso, resulta tan atrapante como lo extenso o con mayor despliegue. De hecho se dice allí que menos es más….Como queda claro, yo entiendo a la radio como un medio con netas posibilidades artísticas que las ido perdiendo con el tiempo. Alrededor de la media hora, en ese sentido, mantendrá la palabra atenta para la reflexión, la mirada imprescindible a la Historia ( local, zonal y nacional, sin excluir al resto del mundo ) la mirada poética, el toque de humor y la sana ironía. Manteniendo el eje de un solo intérprete musical por programa donde el soliloquio vaya hilvanando el tejido de lo que se quiere decir con la mejor cadencia posible, con swing, como dicen los jazzeros Por lo menos esa es la intención….

EC: Justamente respecto al tema de la calidad de la radiofonía quería que hablemos un poco también, está claro que vos no tenés una idea muy favorable sobre la calidad de las programaciones radiales en los últimos tiempos. Es una cuestión de la FM, de la AM o de ambas, según tú visión.

AB: En realidad, desde mi punto de vista se trata de un declive pronunciado de la calidad de los medios de comunicación en general, la radio en sus distintas formas no escapa a este fenómeno, desde los últimos treinta años a esta parte. Hubo una época de oro de la radiofonía, por ejemplo, en que gente como Hugo Guerrero Marthinheiz, Augusto Bonardo, Miguel Angel Merellano, Julio Lagos, Edgardo Suarez, entre tantos otros, lograron un nivel de creatividad y de excelencia en la expresión y en la manera de decir ( resulta tan importante lo que se dice como la manera en que se dice, algo así como saber encontrar el momento justo y apropiado para una conversación ) ya se sabe el valor de los tonos, la calidez imprescindible a la hora de acompañar al oyente, el oro en polvo de los silencios que tan poco se consideran en la actualidad. También hay que tener en cuenta el bajísimo nivel cultural de la mayoría de quienes conducen programas en estos tiempos. Es de lamentar, con la impresionante cantidad de radios que existen en el espectro radiofónico desde hace años, lo que es hecho muy positivo en lo referente al resguardo de la libertad de expresión…

EC: Tú tarea como escritor y periodista es un recurso valiosísimo a la hora de proyectar y poner tu voz a un programa de radio y esto viene a confirmar tu pensamiento sobre la relación entre el arte y ese medio tan interesante para el desarrollo de la imaginación del oyente…

AB: Sin dudas. En eso creo y además en la idea de la improvisación, digamos poética, en el momento en que se abre el micrófono. Algo así como un dejarse llevar por el clima interior del momento, por las imágenes que se suceden en nuestra conciencia cuando escuchamos una melodía o nos motivamos por un hecho político, social, aunque sea aparentemente secundario ( al fin nada lo es si uno sabe mirar la vida ) Debe haber algo de seductor en quien se sienta frente a un micrófono….

EC: pero no es una tarea que realizas solo……

AB: Te diría que este trabajo es imposible de realizar sin la colaboración ( definitivamente se trata de un dúo ) de un profesional como Alejandro Troncoso con quién, a pesar de que no hace mucho que trabajamos juntos con esta intensidad, nos complementamos perfectamente a la hora de diagramar los contenidos musicales, la extensión de mis intervenciones y hasta en el armado de los avances para la difusión. Como cierre me gustaría dejarte un pequeño texto que preparamos en la radio como parte de la difusión del espacio que, creo, resume lo que hemos venido hablando hasta aquí y espero que nos escuchen…

EC: Ahora que conocemos un poco más de qué se trata, dan ganas de prenderse a la 98.5 alrededor de la media hora. Mucha Suerte

AB: Muchas Gracias a ustedes por el apoyo permanente a la cultura en general..