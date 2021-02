Por Osvaldo Tesoro... El pasado 31 de enero se desarrollo en el club Fátima de Lomas del Mirador el torneo apertura de la federación UEP (Unión de Entrenadores de Patín) a la cual pertenece la Liga Argentina de Patinaje que llevó entre su delegación a 5 patinadoras de el Club Carlos Pellegrini de nuestra ciudad consiguiendo 3 primeros puestos y las dos siguientes todavía a la espera de definición.

Nos entrevistamos con Antonella Lucero, la entrenadora del ya mencionado club que no puede disimular la alegría al contarnos los puestos de sus deportistas. “Fuimos con la expectativa alta y el nivel de nuestras chicas fue superior y quedo demostrado en las medallas doradas que trajeron” y agrega, “todavía falta definir los puestos de Sofía y Sasha, así que podríamos sumar otro logro”.

Las Patinadoras son:

María Paz Tesoro Stivanello 1º Puesto 10 años 5ta C

Tamara Rojas 1º Puesto 13 años 3ra Cº

Jazmín Carugatti 1º Puesto 11 años 4ta C

Sasha Caceres Sin definir 12 años 4ta C

Sofía Mendoza Sin definir 12 años 4ta C

Nos anticipó que en marzo van a participar de dos torneos nacionales de la CAP (Confederación Argentina de Patín) máxima autoridad a nivel nacional.

Las sedes de dichos torneos serán en:

Villa María, Córdoba - Open de Clubes 6 al 11 de Marzo de 2021

La Rioja Copa Roberto Rodrígues en las categorías inferiores y Gonzalez Molina en las superiores del 21 al 28 de Marzo de 2021. Esta última solo participaran las seleccionadas por la Federación.