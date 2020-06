Las declaraciones las brindó la presidente del bloque de Concejales Cambiemos, María Elena Gallea, luego de la aprobación de resoluciones y regulaciones vinculadas a estas temáticas.

La edil local explicó, “desde ya celebramos todas las medidas, Leyes y acciones que se lleven adelante tanto para visibilizar las problemáticas en cuestión de género, de igualdad y de diversidad”, y agregó, “como para erradicar y reparar dichas problemáticas, como la ley Micaela o la ley Brisa”.

Gallea enfatizó, “estamos atravesando una verdadera revolución impulsada por las mujeres que decidimos nos callarnos más y luchar. Debemos hablar por las que no tienen voz, por las que ya no están, por las que no se animan a salir de su círculo de violencia".

Y remarcó, “debemos transformar la consigna “Ni Una Menos” en el inicio de todas las acciones que nos lleven a decir ante los feminicidios “NUNCA MAS””.

La concejal también le rindió homenaje a Florentina Gómez Miranda, “mujer que admiro, y que vino a la política a defender los derechos de la mujer, con leyes como divorcio vincular, el cese del "señora de", la pensión para concubinas, la patria potestad compartida, como otros tantos proyectos, que la dejaran en la historia como una luchadora de los derechos de la mujer”.