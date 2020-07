Todavía no hay definición si el Gobierno nacional pagará o no la ayuda extraordinaria. “La situación de Campana no varió y es lógico que, aún estando en Fase 3, se pague la tercera cuota, tal como se pagaron las dos primeras”, expresó Abella.

El intendente Sebastián Abella se comunicó esta mañana con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, para solicitar que en Campana no se frene el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Hasta el momento, no hay una definición concreta de si el Gobierno Nacional pagará o no la ayuda extraordinaria que se implementó para paliar los efectos de la pandemia por Coronavirus en las familias más vulnerables.

Raverta, confirmó que está en estudio del Gobierno hacer un nuevo pago del IFE, la ayuda de $10.000 destinado a los sectores más afectados. Será para las zonas donde hay mayores restricciones en el marco del aislamiento.

Además, el jefe comunal expresó la necesidad de realizar el pago de esta asistencia extraordinaria ya que hay muchos vecinos que no han podido retomar sus trabajos. “La situación de Campana no varió y es lógico que, aún estando en Fase 3, se pague la tercera cuota, tal como se pagaron las dos primeras”.

En esta instancia del aislamiento social, hay muchos trabajadores excluidos de las tareas esenciales que necesitan de la ayuda del Estado Nacional para poder satisfacer, al menos, las necesidades básicas.