Responsables territoriales del Plan Vacunate se mostraron preocupados por la circulación de un formulario de inscripción al registro de personas que optan por recibir la vacuna contra el Coronavirus, el cual aseguran no tiene carácter oficial y no garantiza la real incorporación al sistema provincial.

En medio de una fuerte campaña de difusión del sitio oficial y único autorizado para solicitar recibir la dosis de la vacuna ( http://www.vacunate.gba.gob.ar), una publicidad impulsada desde la Municipalidad invita a los vecinos a escanear un código QR, que da acceso a un formulario de Google para la captación de datos, en lugar de redireccionarlo al sitio oficial de la Provincia.

Dicho formulario cuenta con menos requisitos que la inscripción oficial (no pide fecha de nacimiento, por ejemplo) y los cuadros donde se coloca el número de teléfono y dirección están simplificados, pudiendo surgir confusiones.

Tampoco cuenta con medidas de seguridad para evitar el ingreso de información falsa o de forma masiva a través de robots. Es decir, pueden ingresarse datos falsos o de personas inexistentes, algo fácilmente comprobable.

También, en algunos centros de salud municipales, se sugiere a los vecinos inscribirse a un correo electrónico. Dicho mecanismo, tampoco es oficial y no exige ningún tipo de información.

Fuentes consultadas ponen en duda los fines de estas maniobras de captación de datos personales, que no estarían contemplados por la Ley de Protección de Datos Personales.

“La Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, no distribuye ni aplica las vacunas. Es el Ministerio de Salud Provincial el responsable del operativo de vacunación. Entonces, no entendemos para qué quiere los datos el Intendente, si la forma más directa de colaborar con la inscripción, si así lo quisiera, es ayudar a los vecinos a ingresar al sitio oficial ´Vacunate!´, o a través de la App autorizada, como únicas vías oficiales de inscripción. Desde la Coordinación no nos hacemos responsables por quienes se registren a través de canales no autorizados”, explicaron.

Lo cierto es que ninguno de estos formatos representa la inscripción correcta de los vecinos al registro de interesados en recibir la vacuna, osea, más confusión y desinformación ante un escenario sumamente delicado y con la salud de por medio.

FUENTE: Campana Noticias