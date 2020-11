Por Adriana Musumeci.... En aquellos años yo trabajaba haciendo crítica cultural y publicaba en varios diarios y revistas. Quería dedicarme a política internacional y me estaba preparando para lograrlo.

Había dejado de ser la chica de aquel barrio obrero, del lugar de lo permanente, de mi identidad, de mi padre viniendo de la fábrica, cambiadito y perfumado; mi madre esperándome en la puerta de casa al regreso de la escuela; las comidas; las risas; los perfumes del barrio; los juegos; mis primeras lecturas y mis primeros amores y algún dolor estrenado en soledad… La Patria…

Casi nada me gustaba ya.

El neoliberalismo sumado a la crisis económica aplasta hasta el cerebro más pintado.

No era muy alentador vivir de que a una no le gustase casi nada.

Ese artículo había causado bastante revuelo. Había logrado entusiasmar al estrecho círculo de lectores de críticas culturales…

De eso hablábamos en aquella reunión, de la que solo recuerdo que él –al que solo había visto de pasada sin prestar atención a esos ojos, se sentó a mi lado y me dijo:

-Te sigo siempre.

-¿Te interesa la cultura? -pregunté para evitar que hablásemos de mis escritos.

Él sonrió y respondió sin dudar:

- Con los límites del aburrimiento, como a vos.

¡A la pelota! –pensé- ¿De dónde sacó esto este muchacho? ¿Lo habré dicho explícitamente alguna vez?

-¿Y vos cómo sabés lo del aburrimiento?

- Oficio…- dijo, canchero.

- Y vos… ¿a qué te dedicás? (En esa época odiaba hacer preguntas como esa. Ahora ya no me importa.)

Él se mostraba amable y yo, un asco. No me salía nada para rectificarme.

- Soy carpintero, pero también me gusta…

En el jardincito habían puesto unas antorchas porque los mosquitos todavía podían arruinarle la noche a cualquiera o por cierto glamur que se le quería dar a la cosa.

El parpadear del fuego le daba a la cara de Lucas un aire casi mítico.

Por suerte, la conversación derivó hacia donde debería haber empezado: el tiempo, la parentela, lo lindo que estaba el baile. Ahí nos reímos a la vez porque parece que la fiesta no nos venía muy bien a ninguno de los dos.

Él, cuando dejamos de reírnos, le dio un golpe a la charla.

Sin ninguna conexión dijo:

- El hombre es un error de la naturaleza. ¿No viste qué bien anda todo si sacás al hombre? A la raza humana digo…

- Es cierto, pero por qué un “error”…

- Viste que una de las teorías sobre la desaparición de los dinosaurios dice que fue por una hipertrofia de la masa muscular. Mucho músculo, poco cerebro. Bueno, el hombre ha hipertrofiado el cerebro y ha hecho cosas extraordinarias, fenomenales.

- ¿Y eso te parece mal? – dije mientras pensaba en los antropólogos que había leído para decir algo serio.

- No, eso no, pero me parece que junto con eso lo que se hipertrofia es la capacidad, dada por la inteligencia misma, de hacer el mal.

- Ahhh…

- Y te hablo no solamente de las grandes corporaciones, de los países poderosos o los políticos, de las estructuras; te hablo también de las personas, de los grandes artistas que son una mierda.

- ¿Te parece Lucas?

- ¡Tantas veces escuché decir que lo importante es la obra, que es lo que trasciende! Quisiera que le pregunten a la mujer que el artista hizo cornuda o fajó o le gastó la guita cada día de su vida. Lo mismo con las minas, el Hombre, hombres y mujeres.

- Mmm…

- Te hablo también de mi vecina, no de una vecina genérica, de la mía, la verdadera mujer que vive casa por medio de la mía, que no tolera las virtudes ni los éxitos de nadie y se lo hace saber a todo el mundo, o a todo el barrio que es lo mismo. Cuando pasa deja una estela de esa hipertrofia. ¿Vos sabés? No es algo natural, genético, fatal, del destino, sino más bien de la historia, pero si no pasa algo más o menos pronto no le veo futuro.

Hizo una pausa y como yo no dije nada (era renegada pero no pesimista) agregó:

- Por eso ando bastante solo y juego bastante al ajedrez. Espero una mujer buena para formar una familia de gente buena y ver si se puede hacer algo, aunque sea chiquito.

¡Ay, corazón! Pensé…

Pero estaba totalmente muda, no me salía una sola palabra para rebatir sus ideas, para consolarlo o para darle esperanzas.

Creo que él sintió la angustia que me provocó porque se sonrió y me dio una palmadita en el cachete.

Me aflojé y cuando iba a intentar seguir la conversación apareció un muchacho que yo tenía también visto de algún lado y le gritó:

-¡Eh, loco! Dale, que ya se van…

Como mi viejo se asomó para decirme lo mismo, nos levantamos a la vez.

Yo puse la cara y él me dio un beso tibio y consistente, breve pero lento.

A los seis meses, más o menos, llegó la respuesta a un currículo que había mandado.

Un diario italiano de segunda línea, Oggi, me quería contratar para cubrir la sección internacional, tal como yo había pedido: podría vender mis artículos a cualquier medio del mundo. Un atractivo profesional y económico.

Viajé a Italia y firmé un contrato muy conveniente.

No me ofrecían análisis de escritorio, labores de oficina, basadas en cables o en dichos ajenos, sino me lanzaban a cubrir los distintos desastres humanitarios que azotan a una parte importante de este pobre mundo. Etiopia, Afganistán, Sarajevo…

Yo no había dejado de pensar en Lucas.

Si bien había perdido totalmente su rastro, en el momento de dibujar esa firma llena de adornos que tengo, recordé “la hipertrofia de la maldad” de nuestra única conversación.

¿Será eso lo que me espera?

Mi primer viaje fue a Etiopía.

Mis notas y fotografías en los campos de refugiados, en las aldeas, en los caminos se convirtieron en papel necesario y desgarrador en los diarios más importantes del mundo.

Un “lenguaje de trinchera”, “un estilo que de-construye”, decían mis editores, que me asociaban “a las corrientes más modernas de la filosofía”…

Pero ninguna de las palabras que escribí pudieron, para mí, transmitir lo que pasaba, el hambre la sed la ignorancia la enfermedad la soledad.

Otros que eran yo misma en otros cuerpos, en otras historias.

¿Historias? Ni siquiera eso.

Las moscas que habitan en todas las extensiones infamadas de la tierra, que los inmundan desde niños a ancianos, antes y después de la muerte, pasaron a conformar la estructura de mi cuerpo.

Uno vive sabiendo que el hilo que nos une a la vida es frágil, que nacemos para morir y puede repetir esas frases en los contextos más diversos.

Pero, lo que yo vi fue otra cosa.

Mucho peor: tuve ante mis ojos un programa de hombres elaborado durante milenios para que otros mueran sin saber que producen tesoros de vida y riquezas y placeres…

Una sinfonía en la que no hay notas disonantes, donde todo se ordena en mantener los privilegios del dinero y el poder, y hacerlos grandiosos a cualquier precio.

Eran y son uno, uno y uno y uno.

Quiero gritar lo que vi.

Yo vi la muerte…

Estaba ordenada y programada en todos sus detalles.

Y vi también que eran personas, que son personas… no palabras.

Quizás, si Lucas me lee…

Tal vez si otros me leyeran… no sea demasiado tarde.

(Continúa…)