Como adelantamos en su momento, este fin de semana el hangar que Bomberos Voluntarios de Zárate está acondicionando para transformarlo en un centro de adiestramiento fue victima de la delincuencia que no solo robó sino que destruyó todo lo que encontró. Estuvimos con Claudio Chaves, miembro activo del Cuerpo y Juan Peralta, integrante de la Comisión...



"Tendremos que evaluar como seguimos porque a lo robado se suman que los daños que provocaron han sido muy importantes y por lo tanto requerirá de una fuerte inversión que no estamos en condiciones de hacer", afirmó Chaves.

"El predio está pensado para que sea un centro de adiestramiento no solo de nuestros cadetes y el personal sino de los pares de la región. No es un capricho nuestro", remarcó.

"Las pérdidas son cuantiosas y es incomprensible, esto no puede sucederle no solo a Bomberos sino a ninguna entidad pero no nos harán bajar los brazos", añadía Juan Peralta.