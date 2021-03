Por Arturo Remedi... A medida que pasan los días y que más y más campanenses se inoculan crece la confianza en la vacuna contra el Covid. En Facebook muchos comunicaron la novedad con alegría y con foto incluida.

La gente se consulta entre si para averigüar como le fue al que ya se vacunó y darse ánimos para hacerlo. Algunos lo toman como un hito en sus vidas y con la esperanza de dejar la pesadilla de la pandemia atrás .

Al respecto la psicóloga Elisa Davolio que tiene 34 años, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V en estos días . El Colegio de Psicólogos de nuestra zona, mediante una comunicación a todos sus afiliados les indicó que tenían la posibilidad de ser vacunados, por ser personal de salud y por disposición del Ministerio de Salud .

“El 24 de febrero me vacunaron en el Hospital San José y todo salió muy bien. Me costó tomar la decisión de vacunarme por que sentía culpa , en un momento creí que para mi no era tan necesaria , pero es una cuestión de responsabilidad social y de políticas públicas , no tanto para no contagiarme yo , si no para no contagiar a otros".

“Después de 21 días me darán la segunda dosis y si en ese momento faltan vacunas, hay un plazo de hasta 6 meses para completar la dosis faltante . Lleva tiempo el proceso pero vamos camino a la inmunización, me dio alegría y emoción poder vacunarme.”

“En el hospital me atendieron muy bien junto a otros profesionales colegas que también fueron a vacunarse . El vacunatorio del Hospital es chico y fuimos pasando de a uno.”

La Lic. Davolio cuenta también que “con mi mamá de 70 años que se vacunó en la Escuela Nº 2 este fin de semana pasado me emocioné aun más. Tenían un dispositivo impresionante que armaron allí en la escuela , vacunan a varios a la vez , muy ameno y seguro me pareció todo . Hay mucha gente trabajando y vacunaron a muchos ese día. Me dio alivio y esperanza y mi mamá está muy contenta , ojalá nos podamos vacunar prontamente todos y todas".

“Para nosotros en un alivio"

Valeria Miño es abogada y sobre la vacunación por el Covid dice que “mi mamá , Elida Carbone ,creo que fue una de las primeras que se vacunó. Después me llamaron muchos para preguntarme como había sido".

“La anotamos apenas se pudo en la pagina web, ella tiene 81 y con varios problemas de salud. El 16 de febrero me avisaron por mail que el 20 la vacunaban en la Escuela Nº 2 ”.

“Se organizaron muy bien , no esperamos mucho .Para nosotros en un alivio, ahora estamos muy tranquilos ya que mi mamá tiene una salud complicada. Otras amigas me comentaron que también se vacunaron".

“Me emocioné cuando salí con el certificado de vacunación"

Cristina Colombo tiene 71 años, es docente jubilada y poeta. Se vacunó también en la Escuela Nº 2 el domingo pasado. "Todo el mundo y yo también vivimos esta pandemia con mucha preocupación y angustia , me aferre al alcohol en gel , al barbijo y el distanciamiento social .Recordé en estos meses la epidemia de polio cuando era chica y la aparición de vacuna Salk que salvó la vida física de muchos , tuve miedos dudas y broncas".

“Cuando se dio la posibilidad de anotarme en la pagina web de Nación , para la vacuna lo hice , y cuando me llegó hace poco el turno para vacunarme se me llenaron de agüita los ojos".

“En la Escuela Nº 2 todo el personal que me recibió fue atento , responsable e idóneo , la organización impecable y nuevamente me emocioné cuando salí con el certificado de vacunación en la mano”.

“Con la vida no se juega les digo a los que conducen el país , la historia los observa , deseo que todos tengan la misma posibilidad que yo de vacunarme de la mejor manera posible".

“En otros lados la gente aplaude después que la vacunan"

Rita Irigoyen es psicóloga y docente jubilada , con un poco mas de 70 años se vacunó el viernes pasado en la Escuela Nº 2 , después de haberse anotado en la pagina web de Provincia el 24 de diciembre del año pasado.

En la Escuela “era una organización impecable, con prolijidad , con cuidado , con las aclaraciones que necesitara cada uno , yo estoy muy contenta con haberme vacunado. Escuche en otros lados que la gente aplaude después que la vacunan , hay una alegría enorme por esta campaña de vacunación ,es un antes y un después .”

“Creo en la necesidad de la vacuna"

Por su lado Felisa Díaz asegura que “esta pandemia nos aisló pero a su vez nos permitió mirarnos hacia adentro . El mundo es testigo de los estragos de la pandemia y también de como algunos medios de comunicación pretendieron desorientarnos . Creo en la necesidad de la vacuna y por eso me vacuné el día 20 de febrero en la Escuela Nº 2".

“Me había anotado unas tres semanas antes en la página web de la Provincia de Buenos Aires, a la app del teléfono me llego la comunicación del turno y un día antes me llamaron desde un celular de Campana para corroborar la información .Es un operativo impecable que acá en Campana coordina Leonardo Midón. Todos de buen humor y contentos de haberse vacunado".

“Yo me anoté el 24 de diciembre, luego me llegó un mail para avisarme que el turno para vacunarme era el 20 de febrero a las 9 hs.", dice José Abel Perdomo, docente jubilado y periodista entre otras cosas .

“En la Escuela Nº 2 todos fueron muy atentos y amables , no sentí casi el pinchazo. Luego te hacen esperar una media hora para ver que este todo bien , por suerte me dieron la Sputnik que para mi es la mejor", asegura Perdomo entre risas. “No duele nada, la mano de la enfermera que me vacunó era extraordinaria. Éramos todos mayores de 70 y a nadie le paso nada, todos de buen humor y contentos de haberse vacunado".

“A una señora muy mayor dos jóvenes del operativo las ayudaron a entrar , todo muy bien , es lo que hay que hacer , hay que vacunarse , como se hace con la gripe", concluyó Perdomo