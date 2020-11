La diputada bonaerense del Frente de Todos, Micaela Moran, se refirió al proyecto presentado a principios de año para que la ciudad de Zárate sea finalmente sede de una Universidad Nacional.

El proyecto tiene como objetivo atender a la demanda de Educación Superior en la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en los Partidos de Zárate y Campana, y demás distritos de la Segunda Sección Electoral.

“El proyecto institucional de la Universidad Nacional de Zárate ya inicio el camino legislativo en el Congreso de la Nación, con lo cual el sueño que tenemos todos los zarateños está muy cerca de hacerse realidad”, comentó Moran.

Además de consolidar un establecimiento universitario, que supone de por sí una

ampliación de la oferta académica, el proyecto busca promover la inclusión social y contribuir al desarrollo de la región.

"Es una gran noticia que en este contexto tan complejo que vivimos, la educación sea prioridad para este Gobierno. La creación de la UNZA no solo beneficiará a miles de estudiantes que ya no deberán trasladarse a otras ciudades para recibir una formación universitaria, sino que significará una fuente de empleo para muchos vecinos, ya que seremos un punto educativo de referencia en toda la región, que no permitirá recibir alumnos de ciudades y provincias linderas", añadió Moran.

"Quiero detacar la predisposición del presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa que tomó como propia esta causa y si todo sigue su curso el año próximo veremos concretado este anhelo de muchos", sostuvo la legisladora de Zárate.

Para cerrar Micaela Moran rescató:"como estudiante universitaria que tuvo que emigrar de ciudad para lograr una carrera universitaria, me pone muy contenta que los jóvenes puedan quedarse en Zárate, con su familia, sus amigos y que no tengan la necesidad de costear una carrera con todo lo que eso significa. Por otro lado, esto será una herramienta importantísima para abastecer la demanda de trabajo calificado que tenemos en la zona, con carreras destinadas a nuestras necesidades industriales, logísticas, energéticas y demás”.