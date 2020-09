"Desde APDH Zárate, luego de la sentencia del lunes 7 de Septiembre último, hacemos manifiesto nuestro apoyo y acompañamiento a todas las víctimas y querellantes. En el marco de las decisiones tomadas por los miembros del Tribunal Oral Federal N° 2 sobre Omar Edgardo Di Nápoli, entendemos que a la fecha, y mas allá que no haya sido declarado culpable; los testimonios de las victimas dan por acreditada su responsabilidad y participación en estos hechos. Como así también ha quedado debidamente demostrado tanto ante la sociedad y ante estos Tribunales su participación como oficial militar en la represión sistemática que tuvo lugar en nuestro país y en nuestra comunidad durante el terrorismo de estado.

El largo camino que iniciaron las víctimas y sobrevivientes en la historia de nuestra democracia al haber denunciado a estas personas, tanto ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas como el poder judicial, luego de 1983, avanzando sobre la impunidad y la complicidad que dejó la dictadura, nos lleva a concluir nuestra firme posición: DEFENDEMOS A LAS VÍCTIMAS, LES DAMOS LA RAZÓN Y ESTAMOS CON ELLAS.

A su vez, la condena a 22 años de prisión del ex capitán Jorge Bernardo, como 2do jefe del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura: Arsenal de Zárate representa un paso de suma importancia y un sosiego para las 29 víctimas (las que ya no están con nosotros y las que aún siguen batallando por la verdad y la justicia).

El Arsenal de Zárate fue el principal Centro Clandestino de Detención de nuestra comunidad. Por allí pasaron decenas de vecinos y vecinas (algunos de ellos hasta hoy no han vuelto a aparecer con vida y otros posteriormente a haber pasado por allí fueron asesinados sin haberse esclarecido la responsabilidad de estos hechos durante muchos años). La responsabilidad calificada y condenada de Bernardo, y la pena de 18 años al ex general Riveros como jefe de la Zona Militar N° 4 se inscribe en poder reparar estas aberraciones cometidas sobre nuestra población.

Sobre Di Napoli, entendemos que su imputación, procesamiento detención común a partir de 2016 y su enjuiciamiento bajo Tribunales Judiciales bajo un Estado de Derecho a mas de cuarenta años de estos crímenes, ha representado un paso mas de la sociedad tanto en garantizar derechos a los victimarios (derechos del que nunca gozaron sus victimas) y en la búsqueda de una sociedad sin impunidad, plena de democracia y basada en los valores de Verdad y Justicia".

Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos.

Delegación Zárate.

¡¡¡MEMORIA, JUSTICIA, VERDAD Y DEMOCRACIA!!!

POR NUESTRAS VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS

¡¡¡NUNCA MAS!!!