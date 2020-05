Por Rodrigo González Miranda... En Zárate se sabe que Náutico Zárate, por muchos años, estuvo en la élite del vóley femenino, peleando los torneos más importantes a nivel nacional, con importantes jugadoras que salieron de las divisiones inferiores y algunas terminaron jugando en grandes clubes de la Argentina. Recuerdo que también supo tener dos jugadoras rusas, que dejaron sus huellas en la zona. Fuimos a buscar y a que nos cuente como esta el vóley en el club, hablamos con Estefanía Rodríguez unas de las DT.

-Estefanía estamos en un tiempo complicado para la salud.¿Cómo estas llevando estos 64 días de cuarentena?

- Y la verdad que sí, son tiempos difíciles para todos, hay que cuidarse mucho y cuidar a los nuestros. Es difícil uno lleva una vida muy movida y en constante contacto con gente pero le pones la mejor onda y tratando de seguir adelante, aunque a veces se hace complicado.

-¿Estas en contactos con las jugadoras? ¿Tomaron alguna medida para que las chicas no pierdan estado físico?

-Si, estamos en contacto con las chicas desde que empezó la cuarentena, haciendo encuentros virtuales a través de Zoom, dos veces por semana, durante una hora y media más o menos. Hacemos fuerza , coordinación y algo de pelota las que tienen en casa.

-¿ Los torneos se estaban jugando o no habían arrancado?

-No, todavía no habían empezado. Arrancaban el 20 marzo el de Mayores y el sábado 21 marzo el de Inferiores. Así que no llegamos a competir.

- ¿Los planteles se han mantenidos o se han reforzados con nuevas jugadoras?

-Este año teníamos muchas expectativas con respecto al torneo, habíamos reforzado todas las categorías, volvieron muchas jugadoras que estaban viviendo en Buenos Aires por estudio, tanto para la tira como para mayores. Algunas de la ciudad de Campana y con el entusiasmo de volver a jugar en el nivel B , que fue el ascenso conseguido el año pasado. Tenías muchas ganas de empezar, nos estuvimos preparando muy duro durante todo el verano pero bueno vamos a tener que esperar y seguir unidos como se pueda. Espero que podamos empezar en algún momento aunque está difícil.

-La vuelta de jugadoras experimentadas le da al club un nuevo futuro y con esperanza. ¿ Son jugadoras que vienen de jugar en otros clubes o que vuelven a la actividad?

-Es algo que nos da muchas esperanzas, fuerza y en cierta parte orgullo, porque nos vuelven a elegir, vuelven a elegir su casa, donde las vimos crecer y formarse como jugadoras. Algunas estaban fuera de actividad por tema estudios, otras dos como Valeria Insua viene de jugar en Vélez y Azul Desa de Italiano y otras dos chicas del club Ciudad de Campana.

-Te llevo a las inferiores.¿Se promovieron chicas a la primera división para este año?

- Si, siempre nos nutrimos de inferiores en la primera división ya que son el futuro. Si bien estos últimos años contamos con jugadores mayores por edad, tenemos un plantel rico en inferiores. Tenemos por ejemplo que forman parte parte del plantel de primera división, Julita Aguirreburrualde, Lucía Comelli, Lucia Bielecki, Delfina Leguizamon,Bianca Turcitu, Geraldin Gernek, Lourdes Castro y este año se le sumaron Martina Ibar, Valeria Insua y Valentina Lladó, que son ultimos años de juveniles todavía.

- Náutico Zárate siempre tuvo convicción de promover jugadoras de la cantera. ¿A qué se debe que año tras año suban tantas jugadoras jóvenes a las mayores?

-Es algo que nos da resultado, creemos que se hace un gran trabajo en inferiores, siempre apuntamos a que nuestras jugadores logren una extensa carrera en su club osea que desde el mini voley apunten a jugar en la primera de su club y que hagan una gran carrera. Obvio que muchas después se van a otros clubes o dejan de jugar por estudio ya que somos amateurs, no se les paga a las jugadores y solo podemos ofrecerles un equipo de mayores que se trabaja para que sea el mejor posible.

-¿Con qué cantidad de jugadoras cuenta el club hoy?

-En este momento, desde las mini voley que comienzan a partir de las 7 u 8 años hasta las mayores de más de 30 y maxi voley, que también es federado y juega en una liga llamada UNiliVo hay aproximadamente 120 aproximadamente.

- Una cantidad importante de jugadoras y años de experiencia en formación. Para el club y los profesores debe ser un orgullo estar al frente de los planteles. ¿Qué piensan o sienten cuando se encuentran que todos los años los vuelven a elegir?

-Se siente muy bien y nos enorgullece, ya que trabajamos muy duro por el voley, por las chicas y por el Club. Somos cinco entrenadores que trabajamos codo a codo, con muchas ganas y eso se creo que hace que las chicas elijan el club, a los profes y a sus compañeras, muchas veces se van , como te dije hoy a jugar a clubes de renombre o solo dejan por algún tiempo o porque se van a vivir a otro lado pero siempre saben que las puertas del gimnasio están abiertas, para ellas y todas las que se quieran sumar a este deporte que amamos

- Estefania todavía no sé sabe con exactitud cuando vuelve el deporte en nuestro país.¿ Qué esperan para lo que resta del año o ya están planificando la temporada 2021?

-La verdad esperamos volver en la medida de lo que se pueda, en la Federacion Metropolitana de Voley ya se están barajando nuevas formas de disputa en caso de volver con suerte en septiembre, como una sola vuelta de todos contra todos, sin descensos, sin arrastre de puntos y sin torneos abiertos. Y en caso de una posible vuelta habrá un mes de preparación para poner a tono los equipos. Si bien estamos trabajando no es lo mismo el entrenamiento en parquet, con compañeros reales y tiempos reales claramente. Otra de las reglas que esta en tratativas es de correr las categorías un año más para que las jugadoras no pierdan el juego en inferiores en caso de no volver este año y de cara al 2021 y a nivel club, seria personal del cuerpo técnico, es mantener el nivel y la cantidad de jugadoras, seguir captando y apuntar a una pretemporada más fuerte acompañada de una buena captación de minis, ya que este año en ese sentido por ahí si se considera perdido porque que no dio oportunidad de captar jugadoras de ignición nuevas de 7 u 8 años, ese trabajo es fundamental para nosotros nutrir el semillero

-Hace poco entrevisté una de tus jugadoras, Celina Lares, y en una parte me decía que se autoexige y se enoja mucho en los partidos. ¿Es así? ¿Como tratan de calmar los ánimos en esos momentos?

- Jajaja jajaja, Celi, es muy temperamental y autoexigente , se enoja bastante aunque yo también, jajaja. Igual siempre trato de bajar un poco en esos momento que es lo que me corresponde como entrenador, hacerles entender que el enojo y la frustración no llevan ni una lado, si no buscar la calma y ver que es lo que estoy haciendo bien en ese momento, así sea aplaudir y alentar a mi equipo, para potenciarlo y que me ayude a salir adelante a mi y por ende al equipo. También es muy buena compañera, cumplidora y responsable, tiene un gran futuro la zurda.

-Estefania, que reflexión nos podes hacer sobre esta pandemia que nos está acechando.

- En lo personal me costó mucho entender por lo que estamos pasando, no estoy acostumbrada a estar en casa tanto tiempo, lejos de mis afectos y tanto sedentarismo, luego entendí que estaba en nuestras manos tratar que este virus pase lo más desapercibido por nuestra ciudad y que era la manera de salvarnos, aprendí a cocinar, a hacer alguna que otra manualidad y disfrutar del tiempo libre que antes no tenía realmente xq vivimos a mil, disfrutar de las pequeñas cosas como levantarme y desayunar con mi marido y mi hijo que es algo que nunca pode.os hacer por nuestros horarios laborales. Me duele muchísimo igualmente la situación del país hay gente que la está pasando muy mal con todo esto, pero si salud o tenemos nada. Y en lo profesional siento orgullo por mis colegas, docentes, profes y entrenadores, demostramos que si uno quiere puede seguir adelante, conectado, compartir y hacer que la escuela y los clubes estén abiertos de una manera distinta. Y aún más por mis alumnos y jugadores. Que están ahí, del otro lado, haciendo todo lo que pedimos, predispuestos, con ganas, adaptándose a otra manera de estudiar y de entrenar, pero que ni la pandemia los para, su compromiso me asombra, están ahí detrás de sus compus o celus entrenando, corriendo donde pueden haciendo una pelota con medias, es muy emocionante realmente y creo que esto nos va a volver más fuertes cuando nos toque volver.