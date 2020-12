La Jefa de Gabinete Florencia Diez y el Secretario de Seguridad Alejandro Cimiotta se refirieron este mediodía a la ordenanza que regula y sanciona las fiestas clandestinas en la localidad de Zárate.

"No se puede llevar a cabo, ni tampoco los encuentros masivos. Estamos en un momento de pandemia y en nuestro distrito si bien la curva no está subiendo, si hay que tomar conciencia de que hay que seguir cuidándonos" refirió Diez, y aclaró: "el municipio no prohíbe el encuentro familiar, pero deben tener todos los protocolos necesarios".

Alejandro Cimiotta, en tanto, dijo que "seguiremos redoblando esfuerzos. La Secretaría está cumplimentando las tareas de desarticulación, llegando a los lugares donde los vecinos denuncian".

"Van cuatro fines de semana seguidos con fiestas todos los días. Pedimos conciencia social, de entender la complejidad de estas fiestas, el riesgo para los jóvenes que asisten a estos eventos sin control" completó.