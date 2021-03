El doctor Rubén Romano sostuvo que tras haber recibido la recomendación de la ANMAT, la vacunación del grupo etario más sensible al virus podrá acelerarse. “Es una noticia que permite esperanzarnos con una aceleración de la vacunación en quienes más lo necesitan” sostuvo el máximo referente del PJ-Frente de Todos.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna SINOPHARM en el grupo de mayores de 60 años. Fue durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) donde se analizan permanentemente las distintas estrategias de vacunación para fortalecer la respuesta a una segunda ola de casos de COVID-19.

Para quien acompaña y sigue de cerca la coordinación de la vacunación en nuestra Ciudad, el Dr. Rubén Romano, “es una noticia que permite esperanzarnos con una aceleración de la vacunación en quienes más lo necesitan”.

De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo, luego que la ANMAT indicara que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resultara con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.

“Según el informe, la inmunogenicidad correspondiente al grupo de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años que hasta el momento venía recibiendo esta vacuna, con una eficacia cercana al 79%” explicó el Concejal.

“Ante la proximidad de una segunda ola de contagios en nuestro País, es importante que avancemos con la vacunación de nuestros mayores. Actualmente solo podíamos aplicar la vacuna Sputnik-V. Tenemos la esperanza de que se destrabe el cuello de botella en la producción de vacunas, y se incremente la cantidad de dosis que ingresan al territorio y luego llegan a la Ciudad. Mientras tanto, debemos reforzar las medidas de cuidado, dejar de lado el relajamiento y continuar batallando para que las víctimas sean menos” finalizó Romano.

Según datos oficiales, la Argentina compró 57.591.000 dosis, que sumadas a las 9 millones del fondo COVAX, da un total de 66.591.000 dosis. Hasta el momento solo 4 millones fueron entregadas por los fabricantes, lo que representa un 6% del total que el Estado argentino ha contratado.