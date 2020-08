En horas de la tarde de este lunes, el Intendente Osvaldo Cáffaro junto a parte de su equipo, el propietario del predio Concaro y referentes de la Cooperativa La Esperanza, en conferencia de prensa, se refirieron a la situación del sitio donde históricamente se hacía la disposición final de los residuos urbanos, adquirido por la Comuna, operación aprobada por el HCD, y la medida del Juzgado Federal determinando una cautelar sobre toda la superficie. Además hubo duras criticas hacia el Diputado Matías Ranzini, en relación a las llamadas intimidatorias hacia la flia. Concaro, que ya están denunciadas en la Justicia.

“La Democracia se construye todos los días, entre diferentes actores, y hay que hacer equilibrio, agradezco a los presentes, incluso a Rodolfo Álvarez, de la Cooperativa La Esperanza. Que nos acompañaron siempre y hacen una labor magnífica, son un ejemplo, una organización solidaria donde cada uno vale uno, y hacen posible su sueño. Por culpa de un juez que está detrás de una silla, 200 familias se quedaron sin trabajo. Por ellos también estamos aquí”, afirmó el Jefe Comunal.

“Hay tres temas que no se pueden dejar pasar, 1) una ONG, con nombre de un medicamento que no sabemos de qué se encarga, se presenta en la justicia y detiene todo este proceso democrático y de consensos y se toma esta decisión de clausurar el predio. Y nos dicen que en el Juzgado Federal ya sabían, que iban a prohibir el ingreso al predio. Por lo cual, legisladores provinciales y locales, sabían que esto iba a suceder. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la Democracia. Hay legisladores con injerencia en la justicia, parte de lo que sucedió, es que cuando la política pide por favor a la justicia de rodillas, es porque estamos fallando, y es lo que sucedió. Abrieron una hendija, una puerta, a través de la complicidad de intereses económicos, Veolia, está acá, porque había gente que quería invertir, vinieron, hicimos el proyecto con funcionarios de la oposición y oficialismo, todo con transparencia. Es un camino de aprendizaje y construcción. Pedirle a la justicia, cuando no saben qué hacer, desde la oposición, eso no es Democracia; 2) Muy grave, el apriete, a través de un audio, que le enviaron a la familia Concaro. Te la vamos a hacer más grande, te va a estallar, por ejemplo. Como nosotros, en primer lugar, como intendente, y los poderes legislativos, judicial, la prensa y las organizaciones, no vamos a permitir este apriete, en plena Democracia; 3) Te di vuelta el PJ, sigue en el audio, mi bloque no va a votar. Y ahí, como intendente, hago otro paréntesis. Queremos nuestra ciudad, los que estamos aquí, siempre defendiendo a nuestros ciudadanos. Que alguien diga, Yo manejo el voto, es tremendo para la Democracia", remarcó tajante.

“Tengo que felicitar a Pablo Concaro, como ciudadano, porque desde la época de Aldo Arrighi, que está al tanto de lo del basural. Y esto viene de mucho más atrás, porque hace 42 años, que se viene tirando la basura en ese sitio, y queremos llevar adelante el proyecto de relleno sanitario para evitar que se gasten 17 millones de pesos por mes, en llevar la basura de Zárate al Ceamse, un alto costo para nuestras cuentas públicas", expresó el Intendente.

“Ojalá haya muchos Pablo Concaro, en nuestra ciudad, porque el apriete al que fue expuesto, no son muchos los que lo soportan, ahí está la grandeza para defender la ciudad, y defender la Democracia, ahí deben aparecer el poder judicial, legislativo, las organizaciones y la prensa. Y si se toman atajos, y no los enfrentamos, no estamos defendiendo la ciudad”, sostuvo.

Mientras que Pablo Concaro señaló que se hizo presente en representación de su familia. “Por los hechos lamentables que sufrimos, con todo este tema del proyecto. Les agradezco a todos, al intendente y a los concejales, por el apoyo que nos vienen dando. Ante estos sucesos, a veces, uno se siente solo, y no se sabe a quién recurrir, hemos encontrado un gran apoyo. Dar a conocer estas cosas que nos afectan a todos. Ya hicimos la denuncia penal, en la fiscalía de Campana, por las amenazas”.