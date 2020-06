Por: Matías Torres... ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué a tu familia? Y tantas otras preguntas y “reproches” se te cruzan por la cabeza a vos y tu pareja en el momento en que el médico diagnostica en tu hijo “PIE BOT”, quizás bilateral o en el mejor de los casos unilateral; la respuesta es: Nada, absolutamente nada. Tener un bebé con piecitos bot no es una desgracia y debemos cambiar el ¿Por qué? Por el ¿Para qué?...

Con Mariana somos los padres de Mateo, de 7 años, él tiene pie bot bilateral y tener un hijo con “Pie bot” nos enseñó nuevos valores, nos enseñó a ver la vida y el crecimiento de nuestro hijo de otra manera.

El PIE BOT es corregible, tiene “solución”. El tratamiento consiste en tener mucha disciplina, constancia, paciencia y mucho amor. Nuestro bebé, tu hijo, va a crecer, quizás, sin recordar que utilizó yesos desde los primeros días de vida o que en algún momento uso férulas.

No debemos permitir nunca que nos digan que nació “deformado”, que no va a poder caminar, que no tendrá una vida normal, que el tratamiento es muy costoso, que no tiene solución. Tenemos en Argentina hospitales públicos con profesiones preparados para la atención específica de Pie Bot, solo hay que saber buscar y siempre consultar con traumatólogos infantiles con experiencia en Pie Bot.

Como mamá o como papá todo lo hiciste bien… las causas del Pie Bot aún se desconocen. No fue por falta de vitaminas, hierro, acido fólico. En nuestro país nacen 250 niños por año con Pie Bot y a nivel mundial las estadísticas hablan de 2 casos cada 1000 chicos. Nuestro bebé es perfecto, sus piecitos bot tienen solución y tendrá una vida normal.

La finalidad del Día Mundial del Pie Bot es crear conciencia sobre la discapacidad que produce esta enfermedad y como se puede prevenir utilizando el Método Ponseti, un tratamiento no quirúrgico que consiste en la manipulación manual del pie seguido por la aplicación de yesos moldeados y posteriormente una ortesis.

Al designar el 3 de junio como el Día Mundial del Pie Bot, no solo resaltamos la labor del Dr. Ignacio Ponseti sino que ayudamos a difundir su idea de que todo niño que nace con Pie Bot tiene derecho a un tratamiento efectivo, no quirúrgico y de bajo costo.

Para finalizar quiero despedirme con una frase muy esperanzadora para todas las familias de niños con Pie Bot y fue dicha por el Dr. Ponseti: “Tu hijo es PERFECTO, solo necesitamos enderezas sus piecitos”.