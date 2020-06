Por Rodrigo González Miranda...Seguimos conociendo a las chicas del fútbol de Ferroviarios Unidos de Zárate. Hablamos con Viviana Silgueiro.

-Estas jugando en Ferroviarios Unidos de Zárate. ¿ Cómo llegaste al club ?

-Si estoy jugando en Ferro llegué por Mati Sánchez.

-¿Anteriormente habías jugado un torneo de liga? ¿Con qué te encontraste en este torneo?

- Si hace 8 años que juego. Me encontré buena gente

-¿Qué posición ocupas en el campo de juego?

-Soy arquera

-Un puesto difícil donde estas en la cornisa siempre.¿ Gritas y ordenas o más bien de jugar callada?

-Si es un puesto difícil ja ja. No soy de gritar mucho

-¿Llevas una cuenta de los goles que sufriste en estos 8 años?

-Un sólo gol que recuerdo fue cuando jugué para Maipú en San Pedro, era una semifinal, ese si lo sufrí.

-¿Qué equipo es el que quieren vencer y porque?

-No no se si vencer creo que uno va a la cancha siempre a dejar lo mejor a ganar no importa el equipo.

-¿Qué te dice el DT. cada vez que ingresas y que te marca para que mejores día a día?

-Que grite y siempre demuestre lo que a mi me gusta que es defender mi arco.

-¿Sos de enojarte cuando algo no sale bien o lo tomas bien y tratas de mejorarlo en la siguiente jugada?

-No soy de enojarme o trato de no demostrarlo y si trato de mejor en el siguiente partido.

-¿Anteriormente en qué equipo estuviste jugando?

-En El Cambio también con Matías Sánchez.

-Entrevisté a muchas chicas y varias nombraron ese equipo. Cuéntame de donde es y que torneo estaban jugando.

-Si es de Zárate yo tuve la oportunidad de cruzarme en un torneo de la liga, en ese tiempo atajaba para Villa del Pilar y Matías me preguntó si queria ser parte de su equipo, le dije que sí sin dudarlo.

-Te voy a preguntar y probar tu sinceridad. ¿El gol más tonto que te hicieron y la pelota más difícil que sacaste?

- Mmmmm voy a ser memoria... El más tonto fue el penal que te mencioné anteriormente y el más difícil atajar un tiro libre.

-¿Un técnico?

-Tuve varios técnicos, el que me dijo el arco va ser tuyo fue Cristian Carballo y Matías Sánchez por tenerme confianza y siempre cuenta en todos los torneos

-¿La compañera más divertida y la más seria?

-La más divertida Ágata Jacqueline y seria... no nadie ja ja ja.

-¿Un sueño?

-Poder llegar a otros equipos de primera.