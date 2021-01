Por Diego Fernández https://www.soloascenso.com.ar/... Maximiliano Polacchi, defensor del Viola, destacó el trabajo del plantel en la previa frente a Morón. “Ningún equipo nos superó en el juego”, dijo.

En su última presentación Villa Dálmine perdió 2-1 ante Defensores de Belgrano y su posición lo depositó en el Reducido ante Deportivo Morón. En Campana aún sueñan con poder ser uno de los ascendidos a la máxima divisional del fútbol argentino.

Al momento de hacer un análisis del certamen, Maximiliano Polacchi expresó: “El balance que hago de este mini torneo es positivo, a lo mejor no se nos dieron los resultados como queríamos, somos un plantel nuevo y en formación con una idea nueva de juego. A medida que fueron pasando los partidos nos fuimos acomodando a lo que pedía Felipe (De La Riva) y se vio reflejado dentro del campo de juego”.

En el plantel del Viola no pierden la fe de cara al Reducido de la divisional. “Ningún equipo nos superó en cuanto al juego, por pasajes de partidos fuimos superiores contra equipos que hoy están peleando por ascender, así que el saldo fue positivo a pesar de que hubiésemos querido terminar más arriba en la tabla”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto al nivel personal, Polacchi destacó: “Estoy contento y teniendo continuidad que eso es muy importante para la confianza del jugador. Fui de menor a mayor, creo que a medida que fueron pasando los partidos me fui soltando más y pude tener rendimientos buenos, gracias a mis compañeros que desde que llegué me recibieron muy bien y me hacen sentir cómodo en donde estoy”.

Y culminó: “Sabemos lo que es Deportivo Morón, es un rival duro que no tuvo un buen torneo y en las últimas fechas consiguió algunos resultados, va a ser un lindo partido para jugar. Iremos partido a partido, ahora estamos enfocados en hacer un buen partido y en poder pasar de fase, nos estamos preparando para eso”.