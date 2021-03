Por Germán Rebottaro https://www.soloascenso.com.ar/ ... El Viola igualó sin goles en su visita a la Crema y consiguió su segundo empate consecutivo en el torneo de la Primera Nacional.

Luego de la parda como local, Villa Dálmine viajaba a Rafaela con el compromiso de mejorar lo mostrado ante Independiente Rivadavia, y a su vez empezar a definir su identidad futbolística. Enfrente estaba Atlético Rafaela, que había debutado con una derrota ante San Martín en San juan.

El partido arrancó con la visita presionando y Rafaela saltando líneas en la búsqueda de su goleador: Claudio Bieler. Sergio Sosa, como único delantero, peleaba con los centrales y no pudo conseguir más que un remate de media vuelta que se fue por arriba del horizontal.

Rizzi jugaba por izquierda e inquietaba al rival, pero no alcanzó para lastimar, salvo un centro al segundo palo que dejó en posición de gol a Larrea, que al rematar fue tapado por Cristian González. Por otra parte, los dirigidos por Félix Benito y Otta, quien aún no se reincorporó luego de su operación, no generaron mucho, apenas un cabezazo de Bieler.

El segundo tiempo fue muy parecido al primero. Villa Dálmine presionó y generó avances con el tándem Tello-Larrea que solo terminaron en insinuaciones. Sergio Sosa fue reemplazado por Franzoni, pero la ecuación fue la misma: inferioridad numérica en ataque que no se modificó con el ingreso de German Díaz y Tomás Garro. La Crema, en cambio, acertó con los ingresos de Esquivel y Funes, éste último tuvo la más clara del partido cuando en el punto penal elevó la pelota sobre el travesaño.

En conclusión, el marcador en blanco sintetiza el poco fútbol que generaron ambos equipos en el campo de juego. Sobredosis de pelotazos e imprecisiones concluyeron en un partido aburrido y sin ideas de los dos. El punto lo deja desde lo matemático mejor parado al Violeta, que ganará una semana más para encontrar el funcionamiento ofensivo. Como positivo, cabe rescatar el trabajo de la defensa con gran rendimiento de Rodrigo Cáseres, Zaid Romero y Maximiliano Pollachi.

Para finalizar, Felipe De La Riva se quedó como diagnóstico las dificultades de gestación y tratará de ganar tiempo para recuperar a jugadores clave como Gagliardi y Vázquez, quienes no pudieron debutar por problemas físicos, además de Ojeda, que terminó sentido ante los mendocinos y fue marginado ante la Crema. El domingo 28/3, ante Brown de Madryn, será la oportunidad para quebrar la racha de empates.