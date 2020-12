Por Leonel Giralda https://www.soloascenso.com.ar/... Federico Recalde analizó el empate frente a Riestra y se mostró optimista de cara al futuro. “Tenemos que seguir haciendo nuestro juego”, dijo.

Con el objetivo de cosechar la primera alegría del campeonato, el próximo lunes Villa Dálmine tendrá una visita exigente ante Tigre, uno de los protagonistas de la competencia. En ese contexto, Federico Recalde dejó sus impresiones sobre el momento del equipo.

Al momento de analizar el último compromiso frente a Riestra, el mediocampista indicó: “Creo que no arrancamos bien, pero después empezamos a tener la pelota y poder generar las más claras del partido. Fuimos un poco más que ellos y merecimos ganarlo”.

Asimismo, en relación al rubro personal, manifestó: “Siento que tuve un buen partido, me sentí muy cómodo pero sé que no me tengo que relajar y seguir mejorando todos los días”.

“Con respecto al primer partido creo que estuvimos mucho mejor, manejando la pelota y creando más situaciones. Siempre tenemos algo para mejorar, pero en líneas generales estamos bien”, sostuvo Federico Recalde.

En última instancia, el volante también dejó sus sensaciones respecto del próximo compromiso ante el Matador de Victoria. “Sabemos que es un rival fuerte, con jugadores muy buenos, pero nosotros sabemos que tenemos que estar lo más atentos posible y no desesperarnos, además de seguir haciendo nuestro juego y cuando nos quede una chance ser eficaz”, culminó.