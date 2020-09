Por Diego Fernández https://www.soloascenso.com.ar/...Enzo Fernández, uno de los refuerzos de Villa Dálmine, contó sus impresiones y detalló su vivencia luego de dar positivo en un test de COVID-19.

Bajo estricto protocolo sanitario, Villa Dálmine continúa con los entrenamientos en el predio Héctor Fillopski con la atenta mirada de Felipe De la Riva. En ese sentido y luego de varios chequeos realizados, Enzo Fernández dio detalles sobre uno de los testeos positivos que le tocó atravesar.

“Fue todo raro porque cuando el club nos llama para el hisopado nos hacen los estudios. Un viernes, después de los análisis, me dio negativo. El PCR de saliva y sangre también me había dado negativo, pero en el testeo rápido de la punción en el dedo me dio positivo. Nunca tuve síntomas, solamente me aislaron 72 horas y luego me volvieron a hacer el PCR de saliva y me volvió a dar negativo”, comenzó el ex jugador de General Cerri.

Asimismo, explicó: “Volver a los entrenamientos fueron sensaciones lindas, se extrañaba estar dentro de una cancha y disfrutar de mis compañeros. Son buenas las expectativas de estar en una categoría muy buena, desde lo personal espero aprovecharlo al máximo, soy un pibe humilde que viene desde abajo por eso quiero disfrutar al máximo cada día”.

Su llegada se hizo posible luego de un pedido expreso por parte del entrenador del Viola. En ese contexto, Enzo Fernández indicó: “Hablé con Felipe (De la Riva) muchas cosas personales que me preguntó, como así también de la idea de juego que va a tener para este torneo y el que viene. Me dijo que era un gran desafío para mí, estoy tranquilo y esperando que arranque todo”.

Y finalizó: “Somos muchos hermanos, una familia numerosa y humilde. Están muy felices, cuando me tocó venir fue un momento triste, me hicieron una despedida tremenda. Me siento feliz, estoy agradecido a ellos porque me acompañaron en toda mi carrera, están emocionados y esperando que vuelva el fútbol”.