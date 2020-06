Por Rodrigo González Miranda... Las chicas se siguen animando al cuestionario de preguntas y se divierten. En esta oportunidad nos respondió Micaela Daniela Sanduende, jugadora del Club San Cayentano de Campana. Juega en la categoría Sub15 de la Liga de esa ciudad y también en Social Obrero de Zárate, que participa en la Liga Regional de Fútbol.

-¿Cómo estas? Cuéntame algo de vos, donde juegas, que deporte practicas.

-Juego en Zárate, en Social Obrero y en campana. Hago fútbol.

-¿En Campana en qué club?

-En el de mi barrio, en San Cayetano. Estaba jugando en Dálmine pero dejé porque se me complicaba ir.

-¿Te animas a un cuestionario sobre tu trayectoria y anécdotas?

-Si, si

1)¿Qué recuerdos tienes de tú primer partido ?

-¡El mejor! Mi primer partido fue con las chicas de mi barrio.

2) ¿Cuál es el partido que más recuerdas?

-El último que jugué en Campana, que le ganamos a Villanueva.

3) ¿En qué partido tuviste tú mejor actuación?

-En el que le ganamos a San Felipe, un equipo de Campana.

4) ¿Una amiga que te dio el deporte?

-Este deporte te da muchas amistades pero unas de las más lindas fue con Delfina Silva y Candela Cobre.

5) ¿Qué entrenador te marcó más en tú carrera?

-Pablo Cobre. El siempre estuvo apoyándome en todo y alentándome para que siga para delante.

6) ¿Una virtud y un defecto?

-Defectos hay muchos y uno es que me enojo enseguida cuando algo no me sale bien, y virtudes, siempre le pongo onda a todo, siempre apoyando a mis compañeras y siempre positiva en todo.

7) ¿De qué club sos hincha?

-Soy de San Lorenzo

8) ¿Qué cosa no harías nunca en el deporte?

-Nunca sería capaz de insultar a un rival o pelear.

9) ¿La mayor alegría en el deporte?

-Este deporte te da muchas alegrías pero la mayor es cuando compartís los mejores momentos con tus compañeras todos los domingos.

10) ¿Una desilusión deportiva?

-Hasta ahora no he tenido ninguna.

11) ¿Te gusta cantar o bailar? ¿Lo haces bien?

-Me gusta cantar cuando estoy sola ja ja. No, no lo hago bien pero bueno.

12) ¿Qué ritmo de música preferís?

-La cumbia

13) ¿Un ídolo o alguien a quien admires?

-Admiro mucho a Lionel Messi

14) ¿Maradona o Messi?

-Messi

15) Un domingo al mediodía ¿Asado o pastas?

-Pastas

16) ¿Películas, series o algún libro?

-Películas

17) ¿Qué otro deporte te gusta mirar además del que practicas?

-El vóley

18) ¿Cómo estás atravesando la cuarentena?

-Día a día, ya quiero que pase todo. Estoy extrañando mucho jugar fútbol.

19) ¿Que cosas te permitió mejorar este tiempo de cuarentena?

-Socializar más con mi familia ja ja.

20) ¿Qué será lo primero que vas hacer en cuanto se levante la cuarentena?

-Ir a buscar a mis amigos para jugar un buen partidito, ya extraño mucho jugar día por medio con ellos.