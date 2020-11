Finalmente, después de varios borradores descartados, en las últimas horas salió a la luz la forma en la que se resolverán los dos ascensos a la Liga Profesional.

Pasaron muchos borradores en el camino estos últimos meses y mientras cada uno de ellos se fue desechando o descartando, en las últimas horas se confirmó de una buena vez por todas cuál será la forma en la que se resolverá la Primera Nacional. Después de ocho meses, ahora sí ya tiene formato.

Y tal como se venía estipulando, según los trascendidos, la misma estará divididas en dos zonas de acuerdo a las posiciones: una con los ubicados entre el 1° y 8° puesto y otra entre los posicionados entre el 9° y 16° lugar de la tabla. Serán denominadas Fase 1° ascenso y Fase 2° ascenso.

FASE 1° ASCENSO:

ZONA A: Atlanta, Estudiantes (Río Cuarto), Estudiantes, Temperley, Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario (Carlos Casares).

ZONA B: San Martín (Tucumán), Defensores de Belgrano, Sarmiento (Junín), Deportivo Riestra, Tigre, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Villa Dálmine.

Se jugarán partidos todos contra todos, a una sola rueda y se enfrentarán de acuerdo al sorteo previo para definir el fixture. Los equipos que se ubiquen en la primera posición de cada zona, se enfrentarán en una final por el primer lugar en la Liga Profesional 2021. Será a partido único en cancha neutral y en caso de empate, se resolverá por penales.

El perdedor de la misma, jugará las Semifinales Etapa Eliminatoria mientras que los ubicados en el 2° puesto de cada zona, pasarán a la Tercera Instancia Etapa Eliminatoria. Los 12 equipos restantes, irán directamente a la Primera Instancia Eliminatoria por el segundo ascenso.

FASE 2° ASCENSO:

ZONA A: San Martín (San Juan), Belgrano (Córdoba), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn), Independiente Rivadavia (Mendoza), Barracas Central, Mitre (Santiago del Estero) y Nueva Chicago.

ZONA B: Instituto (Córdoba), Brown (Adrogué), Quilmes, Chacarita, Almagro, All Boys, Santamarina (Tandil) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Al igual que la otra fase, se jugará solo una rueda, a partidos todos contra todos previo sorteo del fixture. Los ubicados en el 1° y 2° puesto de cada zona (4 en total), se clasificarán a la Primera Instancia Eliminatoria. Allí, se agregarán a los 12 equipos que no lograron llegar a la final por el primer ascenso.

PRIMERA INSTANCIA ELIMINATORIA:

La disputarán los 16 clubes (12 Fase 1° ascenso y 4 Fase 2° ascenso) clasificados que se enfrentarán y eliminarán de forma directa. Se cruzarán de acuerdo a una tabla con los puntos acumulados y jugarán así: 1° vs. 16°, 2° vs. 15°, 3° vs. 14°, 4° vs. 13°, 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°. Serán partidos únicos, en cancha neutral y en caso de empate, definirán por penales. Los ocho equipos ganadores, pasarán a la Segunda Instancia Eliminatoria.

SEGUNDA INSTANCIA ELIMINATORIA:

La disputarán los ocho equipos clasificados de la instancia anterior y se eliminarán de forma directa. Se reubicarán en una nueva tabla de puntos y jugarán de esta manera: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Serán partidos únicos, en cancha neutral, y en caso de haber empate, se resolverá por penales. Los cuatro equipos ganadores pasarán a la Tercera Instancia Eliminatoria.

TERCERA INSTANCIA ELIMINATORIA:

La disputarán los cuatro equipos clasificados en la instancia anterior, más los dos equipos que habían terminado en el 2° puesto de la Fase 1° ascenso y se eliminarán de forma directa. Nuevamente serán reordenados de acuerdo a la acumulación de puntos en la tabla y se enfrentarán así: 1° vs. 6°, 2° vs. 5° y 3° vs. 4°. Serán partidos únicos, en cancha neutral, y en caso de haber empate, se definirán por penales. Los tres equipos ganadores pasarán a las Semifinales Etapa Eliminatoria.

SEMIFINALES ETAPA ELIMINATORIA:

La jugarán los tres equipos clasificados en la instancia anterior, más el perdedor de la final de por el primer ascenso y también serán a eliminación directa. Se reordenarán una vez más de acuerdo a los puntos en la tabla y se enfrentarán: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Serán partidos únicos, en cancha neutral y en caso de empate, se resolverán por penales. Los ganadores jugarán la Final Etapa Eliminatoria.

FINAL ETAPA ELIMINATORIA:

Se enfrentarán los dos equipos vencedores de la instancia anterior a un partido único, en cancha neutral y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, el mismo será resuelto por penales. El ganador se quedará con el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Las fechas establecidas para la reanudación y disputa de la Primera Nacional van desde el fin de semana del 28 de noviembre hasta el fin de semana del 31 de enero, pautado como fecha culmine de la temporada. Se jugarán de la siguiente manera:

28 de NOVIEMBRE, 5, 12, 19 y 27 de DICIEMBRE, 3 y 9 de ENERO : Etapas de clasificación Fase 1° ascenso y Fase 2° ascenso.

16 de ENERO: Final Fase 1° ascenso a la Liga Profesional y Primera Instancia Etapa Eliminatoria por el 2° ascenso.

20 de ENERO: Segunda Instancia Etapa Eliminatoria por el 2° ascenso.

24 de ENERO: Tercera Instancia Etapa Eliminatoria por el 2° ascenso.

27 de ENERO: Semifinales Etapa Eliminatoria por el 2° ascenso.

31 de ENERO: Final Etapa Eliminatoria por el 2° ascenso a la Liga Profesional.